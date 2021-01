Ventimiglia: algerino picchiato da alcuni passeur al culmine di una lite, in corso le indagini della Polizia

Un giovane algerino è stato picchiato questa notte a Ventimiglia da alcuni presunti ‘passeur’ dopo una lite degenerata per il mancato trasporto pattuito in Francia.

I fatti sono ancora al vaglio della Polizia, intervenuta sul posto verso mezzanotte insieme al personale medico del 118. Secondo quanto dichiarato dall’algerino, questo aveva stretto accordi con alcuni extracomunitari, per essere portato oltre confine.

Per motivi ancora da appurare i passeur si sono rifiutati di portarlo e, alle sue rimostranze lo hanno picchiato. L’algerino è stato medicato in ospedale e poi ascoltato dagli agenti del Commissariato frontaliero, che stanno svolgendo indagini per risalire agli aggressori.