Badalucco: dall'Asl arriva la conferma, c'è un cluster Covid provocato da assembramenti in paese

Sono una trentina le persone, in larga parte adolescenti con le loro famiglie, coinvolte nel cluster da Covid-19 registrato a Badalucco, come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale (QUI).

L’Asl 1 Imperiese si è immediatamente attivata per arginare la diffusione del virus: i giovani risultati positivi sono stati posti in isolamento, così come i loro contatti stretti e familiari. Il contagio sarebbe avvenuto nell’ambito di presunti assembramenti non consentiti dalla normativa vigente, fra amici e amiche del luogo, nel periodo delle ultime festività, tra Natale e Capodanno.

La situazione è costantemente monitorata dal Dipartimento di Prevenzione. Asl1 ricorda alla popolazione, in particolare quella più giovane, di adottare sempre comportamenti corretti per contrastare la propagazione del virus come lavarsi le mani, utilizzare la mascherina e il distanziamento interpersonale.