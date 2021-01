Bordighera: limiti di velocità superati, oltre 2.000 multe nella zona di Arziglia nell'anno appena trascorso

Nel corso del 2020 a Bordighera in zona Arziglia sono state elevate 2.098 sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità. Un numero elevato, che conferma l’attenta attività di monitoraggio, controllo e prevenzione a tutela della sicurezza pubblica che la Polizia Locale compie quotidianamente.

“I velobox non sono scatole vuote, come talvolta si ironizza, ma strumenti efficaci che continueremo ad utilizzare - commenta il Sindaco Ingenito -. Tutto ciò sembra però non essere sufficiente, come confermano anche notizie di queste ultime ore. Per questa ragione nuovi autovelox permanenti saranno installati a breve in entrambe le direzioni di marcia nel tratto stradale di Madonna della Ruota, di competenza Anas ma compreso comunque nel nostro territorio comunale. L’obiettivo è far diminuire la velocità di transito per limitare rischi e pericoli per i Cittadini. Ricordo che tutto quanto incassato è destinato per legge al miglioramento della sicurezza e fruibilità delle strade”.