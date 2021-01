Il sanremese Sergio Tommasini eletto nel Consiglio Generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Oggi si è svolta l'Assemblea annuale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo e mi congratulo con il nuovo Presidente Massimo Dal Checco. Durante i lavori dell’assemblea c'è stato il saluto di Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria da Maggio 2020.

"Ringrazio il Direttore Pier Luigi d'Agata e la sua squadra per il loro contributo e per il lavoro che continueranno a fare per l'associazione - ha detto Tommasini - e, personalmente e come Amministratore Delegato di Airone Seafood parteciperò come Consigliere nel Direttivo di Confindustria Assafrica e darò il mio contributo al Presidente e a tutti gli associati".