Attori e musicisti che non si arrendono. A ‘2 ciapetti con Federico’ l’esperienza di Salvatore Stella, Cristina Castigliola e Mauro Crespi

I due attori ed il musicista hanno svelato la preparazione di un nuovo spettacolo, nonostante le difficoltà legate anche ai problemi ad incontrarsi in questo periodo di chiusure.

In questo delicato momento, del quale non si vede ancora una realistica conclusione, ci sono alcuni settori che, pur nelle grandi difficoltà che stanno incontrando, non si vogliono arrendere. Uno di questi è quello dello spettacolo. Nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ sono infatti intervenuti gli attori Cristina Castigliola e Salvatore Stella, ed il musicista Mauro Crespi che hanno svelato la preparazione di un nuovo spettacolo, nonostante le difficoltà legate anche ai problemi ad incontrarsi in questo periodo di chiusure. “Per l’estate contiamo di essere pronti - hanno detto - Cercheremo degli spazi, anche all’aperto come piazze o addirittura in spiaggia, per poter mettere in scena questo nuovo spettacolo”. Guarda l’intervista: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

