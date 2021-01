Imperia: domani e domenica (14-30-19.30) apertura straordinaria del Presepe nell'atrio del Comune

Apertura straordinaria del presepe di Imperia. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Il presepe, allestito nell’atrio del palazzo del comune, resterà aperto in via eccezionale sabato e domenica dalle 14.30 alle 19.30.

La decisione è stata presa in seguito alle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini ed è per questo che il Comune, nonostante le festività natalizie siano terminate, ha deciso di accoglierle per far ammirare a quante più persone possibile il presepe. Questa infatti, sarà l’ultima occasione per poterlo vedere.