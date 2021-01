Sanremo: Chicken n Chicken, il Fast Food per eccellenza del “pollo che piace” ha riaperto con un nuovo concept e nuove prelibatezze

A Sanremo ha riaperto in piazza Eroi Sanremesi, 57 Chicken n Chicken, il fast food del “pollo che piace”. L’intervento di restyling è stato realizzato per implementare l'offerta e soprattutto per soddisfare ancora di più il gusto di chi ama il pollo fritto e non solo. Il Chicken n Chicken di Sanremo fa parte di una catena di oltre 20 fast food sparsi tra Italia e Francia, che hanno lo scopo di creare un punto di incontro tra il gusto indio-orientale e quello occidentale con materie prime di alta qualità nell'ambito Fast Food.

“Il rilancio del locale della Città dei Fiori e del rinnovato comparto ristorativo – ci ha spiegato Tariq Bashir, titolare del fast food - si prefigge di aumentare la sua vocazione a luogo di incontro e socializzazione, dove degustare prelibatezze. Luogo di incontro per giovani e meno giovani che vogliano la qualità di un ristorante con la formula del fast food. Infatti, il concept si è ispirato al modello classico dei migliori fast food dove è possibile, in un ambiente molto curato, degustare in compagnia di amici o parenti una vera e propria miriade di offerte dove oltre al pollo si può trovare anche il manzo, con il cheese burger classico, le patatine e molto altro ancora. Il pollo è comunque il re del menù nelle sue varie espressioni. Il modo di cottura delle pietanze è innovativo, fatto apposta per la nostra salute, infatti, friggiamo il nostro pollo a pressione con vapore, che garantisce così un minor utilizzo di olio che nuocerebbe altrimenti alla nostra salute. Auspichiamo che questo nuovo modo di mangiare pietanze genuine, ma rivisitate in ‘chiave moderna’, possa sempre di più incontrare il gusto di grandi e piccini”.

Il locale per il suo nuovo concept si adatta a incontri di lavoro, feste di compleanno e pranzi con familiari o con amici. I prezzi, inoltre sono molto economici e con pochi euro si riesce a fare un pasto buono e sostanzioso.

“Ogni mese – ha proseguito Bashir - ci saranno diverse offerte e piatti nuovi e ricchi da provare per riscoprire ogni volta un sapore originale. Il nuovo menù è stato concepito per accontentare proprio tutti i gusti, soprattutto i bambini, con un'offerta a loro dedicata dove oltre al cibo troveranno anche un luogo dove poter giocare. Per chi invece nei prossimi giorni non avrà voglia di andare in giro, vedi anche per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, potrà ususfruire del servizio di delivery a casa gratuito con ordinazioni minime di oltre 10 euro. Sarà attivo anche un servizio di asporto”.

Sono previste le consegne a domicilio ed il servizio di asporto dalle 12.00 fino alle 15.00 e poi dalle 18.30 fino alle 22.00.

Per prenotazioni o ordinazioni chiamare al 351 7292787 o al 0184 716198.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook.