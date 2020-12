Come usare Crypto nella vita quotidiana

La parte peggiore dell'investimento in criptovalute è che ci sono modi minimi per usarle. Le criptovalute sono di natura decentralizzata. Pertanto, nessuna singola istituzione detiene alcuna autorità su di essa. Rende la criptovaluta un'esistenza illegale.

Tutti i trader e gli investitori che stanno negoziando le criptovalute lo fanno a proprio rischio. Sono tutti consapevoli del fatto che hanno una piattaforma limitata in cui possono utilizzare la criptovaluta

Dopo il rally alle stelle del bitcoin nel 2017, i trader e gli investitori hanno mostrato il loro interesse ad investire nella criptovaluta.

Il modo giusto per comprendere le criptovalute è considerarle denaro reale senza alcuna esistenza fisica. Ci sono persone che credono persino nel potenziale della criptovaluta e pensano che potrebbe sostituire la valuta fiat nel prossimo futuro.

Come puoi usare la criptovaluta nella tua vita quotidiana?

Dopo aver acquistato le criptovalute, ci sono diversi modi in cui puoi usarle. Il modo migliore per utilizzare le criptovalute è collegarle con le carte di debito. In questo modo, puoi utilizzare la criptovaluta proprio come i contanti. Queste carte sono emesse da grandi compagnie come le carte Masters e Visa.

Ecco gli altri modi in cui puoi utilizzare la criptovaluta nella vita quotidiana.

1. Acquisto di azioni

La criptovaluta è presente sul mercato da un po' di tempo. Ha ottenuto pieno accesso al mercato commerciale. Era il mercato commerciale in cui l'uso della criptovaluta è diventato comune. Oggi puoi comprare e vendere qualsiasi cosa sul mercato commerciale con la speranza della Criptovaluta.

Troverai diverse piattaforme online che possono aiutarti a piazzare scambi in termini di criptovaluta.

Mentre le azioni e le azioni, la criptovaluta viene prima convertita nella valuta fiat, quindi le azioni e le azioni vengono acquistate come parte della criptovaluta.

2. Investire nelle imprese

La criptovaluta è diventata la scelta più praticabile per investire nelle imprese. Supponi di essere una persona a cui piace aiutare le persone finanziariamente investendo nelle loro attività. Quindi la criptovaluta potrebbe essere la scelta migliore. Con così tante cose che accadono in tutto il mondo, investire denaro reale nel business può essere troppo rischioso. Ma non con la criptovaluta.

Con la criptovaluta, puoi investire nel business con ICO (offerta iniziale di monete). Questo metodo è progettato per proteggere il denaro degli investitori dall'essere vittima di attività fraudolente.

3. Online shopping

Lo shopping online è uno dei modi migliori per spendere il tuo token crittografico. Inoltre, ci sono diversi siti Web che offrono persino sconti extra con gli acquisti di criptovaluta. Se guardi in Internet, troverai diversi siti Web che offrono servizi di acquisto di criptovalute. Alcuni dei siti sono fancy.com ed eGifter.

Esistono anche alcune piattaforme di consegna di cibo che accettano criptovalute in pagamento. L'unico problema è che devi vedere se i loro servizi raggiungono la tua località o meno.

4. Pagamento delle bollette

Esistono diverse società di carte di debito che forniscono servizi di carte di debito crittografiche. Ciò significa che puoi memorizzare tutte le tue criptovalute nelle carte di debito e puoi effettuare facilmente pagamenti online. Aiuta a pagare le bollette come bollette dell'acqua, elettricità, affitto, ecc.

5. Scambi crittografici

Lo scambio di criptovalute è una delle principali fonti di guadagno per i commercianti di criptovalute. In questo processo, un token Crypto viene scambiato con altri diversi token crittografici. Ad esempio, hai Bitcoin e puoi scambiarlo con Ethereum o Ripple. Questi scambi sono simili negli scambi di valuta fiat, dove i dollari vengono convertiti in INR.

La conversione può avvenire con qualsiasi forma di valuta. E gli utenti traggono profitto dalle valutazioni dei prezzi.

Conclusione

Ci sono anche altri scenari in cui è possibile utilizzare le criptovalute. Non li ho aggiunti all'elenco a causa del loro utilizzo su scala ridotta. La criptovaluta è ancora nella sua fase di test e sta provando diversi metodi per diventare più efficiente. Non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo il futuro per la criptovaluta.