Ventimiglia: richiesta dell'Amministrazione e ok immediato della ditta 'Colombo', parcheggi gratis fino al 31 dicembre

Parcheggi gratuiti a Ventimiglia nel corso delle giornate di zona ‘rossa’ e ‘arancione’. Alla richiesta del Sindaco di Ventimiglia alla società Colombo, che gestisce i parcheggi a pagamento, di non far pagare i parcheggi ai cittadini.

La risposta affermativa della ditta Colombo è arrivata immediatamente e, quindi, i parcheggi a partire da domani e sino alla fine dell'anno saranno gratuiti. Ecco la comunicazione ufficiale del Comune alla ditta Colombo: "A seguito del colloquio telefonico intercorso nella giornata di ieri, come concordato con il Sindaco, confermiamo la comune intenzione di lasciare i parcheggi da voi gestiti non a pagamento per il periodo dal 25 al 31 dicembre compreso".

Un segnale di serenità e distensione per i residenti e lavoratori di Ventimiglia che durante il periodo festivo, ove non sono consentiti gli spostamenti fuori comune salvo che per i motivi autorizzati, potranno lasciare la macchina sotto casa senza pagare il parcheggio blu.