A Bordighera 3 cimiteri chiusi durante la zona rossa: la decisione presa dal sindaco Vittorio Ingenito

Dal 24 al 27 dicembre e dal 1° al 3 gennaio, a Bordighera resteranno chiusi i tre cimiteri cittadini. La decisione è stata presa dal sindaco Vittorio Ingenito sulla base delle vigenti disposizioni governative in merito alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da virus Sars Covid-19.

"Il divieto interesserà tutti i cittadini a eccezione di alcune categorie di persone (operatori della cooperativa che gestisce i cimiteri, dipendenti del Comune di Bordighera in servizio, addetti delle imprese funebri per il trasporto del feretro all’interno del cimitero, stretti congiunti del defunto in entrata al cimitero, personale della pubbliche autorità). Rimangono in vigore gli obblighi di utilizzo della mascherina e del distanziamento interpersonale di un metro" - ricordano dal Comune.