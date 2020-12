È il grande giorno di ‘Sanremo Giovani’: i 26 Big del Festival sono in città, questa sera l’annuncio di Amadeus in diretta dal Casinò

Sanremo torna grande protagonista nella programmazione Rai, per il festival e per tutto ciò che ruota attorno alla trasmissione più importante dei palinsesti tv nazionali. Al Casinò di Sanremo è tutto pronto per ‘Sanremo Giovani’, riconfermato format grazie al quale i nuovi talenti della canzone italiana possono mettersi in mostra con una prima serata su Rai1 durante la quale sarà stilata la lista delle Nuove Proposte per il 71° Festival di Sanremo.

Ma quest’anno la Rai ha stravolto anche una delle sue più radicate tradizioni. L’annuncio dei Big (quest’anno sono 26, record nella storia della kermesse) sarà dato proprio da Sanremo e a fine dicembre, non nei primi giorni di gennaio come accaduto negli anni scorsi e, soprattutto, non all’interno del Tg1 o di un programma dedicato. Al Casinò di Sanremo, quindi, prenderà forma il 71° Festival di Sanremo, quello della rinascita. Un Festival che potrebbe sapere di ripartenza, riallacciandosi alla 70ª edizione che è stata ultimo baluardo di spensieratezza prima del lockdown di marzo.

Da questa mattina i 26 Big sono a Sanremo. Stanno arrivando alla spicciolata nascondendosi il più possibile onde evitare fughe di notizie prima dell’annuncio ufficiale di Amadeus dal Teatro dell’Opera del Casinò.

E così Sanremo, anche nell’anno che ha stravolto le vite di tutti, si conferma città simbolo di spensieratezza in Tv all’insegna della musica, sperando che l’edizione del prossimo marzo possa essere quel simbolo di ripartenza auspicato dal sindaco Alberto Biancheri, da Amadeus e dai vertici Rai.