Domani c'è 'Sanremo Giovani': Amadeus è in città, con lui anche la moglie Giovanna e il manager Lucio Presta (Foto)

È scattato il conto alla rovescia per 'Sanremo Giovani', lo show che domani sera, in diretta Rai1 dal Casinò di Sanremo, decreterà la rosa dei Big e delle Nuove Proposte per il prossimo Festival di Sanremo.

Questa mattina è arrivato in città Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival, ormai costante interlocutore anche per l'amministrazione e il sindaco Alberto Biancheri. Insieme a lui, oltre alla moglie Giovanna Civitillo, anche il manager Lucio Presta. Come da tradizione alloggerà all'hotel Globo, meta prediletta per molti protagonisti del Festival e di 'Sanremo Giovani'.

Ma c'è grande attesa anche per l'arrivo a Sanremo dei Big, i 26 grandi nomi della canzone italiana che domani saranno annunciati da Amadeus in diretta dal Casinò. E ci saranno tutti.

Foto Tonino Bonomo