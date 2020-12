Sanremo: sempre più cittadini fanno ricorso alle rate per pagare le multe, un automobilista aveva accumulato ben 13 verbali per quasi 4 mula euro di sanzione

Sono sempre di più i cittadini che, per via della difficile situazione economica, si rivolgono al comando di Polizia Municipale e al Comune per ottenere la rateizzazione delle multe. Nell’ultimo periodo il comando ha dato l’ok per una serie di procedure che riguardano situazioni davvero particolari con sanzioni per migliaia di euro.

Tre i casi delle ultime settimane. Un automobilista ha ottenuto la rateizzazione di due verbali per un totale di 2.136,30 euro: pagherà una rata di 183,10 euro e 19 rate da 102,80 euro. Un altro automobilista ha invece ottenuto la rateizzazione di una multa da 896,80 euro: la pagherà con una rata di 125,05 euro e 7 rate da 110,25 euro.

Infine il caso più particolare. Un automobilista ha ‘collezionato’ violazioni al Codice della Strada per un totale di 13 verbali e una sanzione da 3.641,90 euro. Grazie al servizio di rateizzazione pagherà una rata di 311,20 euro e 19 rate da 175,30 euro.

Grazie alla possibilità di ottenere le rate per le sanzioni particolarmente onerose e in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate, il Comune potrà evitare la perdita di un incasso che, nel totale, ammonta a quasi 7 mila euro.