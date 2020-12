Sanremo: nuovi contributi per i minori nati tra il 2014 e il 2020, aiuti per 450mila euro

L’Amministrazione comunale ha realizzato un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a favore dei minori nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, rivolto a quelle famiglie che hanno maggiori difficoltà. Ne dà annuncio l'assessore ai servizi sociali e promozione del benessereCostanza Pireri, parlando della nuova misura economica da ben 450mila euro, derivanti da fondi del Comune e rivolta a famiglie con figli da 0 a 6 anni.



Il documento, allegato all'articolo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), nella sezione “Bandi e Avvisi”. “Questo lungo periodo di emergenza rende sempre più complessa la situazione economica dei nuovi nuclei familiari, con significative ripercussioni sui più piccoli. Da un’indagine curata dall’Istituto Demopolis risulta, tra l’altro, che le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria di contenere la pandemia accrescono il peso delle disuguaglianze fra minori, determinate dall’incremento della povertà materiale in molte famiglie ma anche dall’esclusione dei più fragili (poveri, disabili, figli di genitori stranieri) e dalla riduzione delle risorse materiali ed immateriali intorno agli stessi" - fa notare l'assessore Pireri.



Ci sarà tempo fino alle ore 24 del 15 gennaio 2021 per presentare domanda per l’assegnazione di contributi a favore dei minori. "La domanda deve essere presentata solo dal genitore, affidatario o tutore del minore nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e residente nel Comune di Sanremo alla data di chiusura del presente avviso. Deve essere presentata unicamente tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo" - ricordano dal comune.

"Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili; quelle pervenute incomplete sono improcedibili. Per informazioni e chiarimenti, contattare il 'Servizio Interventi Sociali' tramite email all’indirizzo contributominori@comunedisanremo.it o tramite telefono al numero 0184/52901" - concludono dal Comune.