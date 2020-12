Dalla Francia: situazione sanitaria in miglioramento ma il Governo conferma le restrizioni di fine anno

"La situazione sanitaria sta migliorando, ma questo miglioramento è in stallo. Quindi il gioco è tutt'altro che finito": il primo Ministro francese Jean Castex ha comunque confermato che non ci saranno riaperture per evitare una terza ondata.

Il 15 dicembre, contrariamente a quanto previsto, i locali pubblici non riapriranno e rimarranno chiusi per altre tre settimane. Cinema, musei, spettacoli e palazzetti dello sport e i teatri potrebbero ora riaprire il 7 gennaio, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria mentre per i ristoranti se ne riparla il 20 gennaio-

Rimane il coprifuoco dalle 20 alle 6 mentre, dal 15 dicembre le persone potranno nuovamente viaggiare liberamente e senza autocertificazione. Il coprifuoco riguarderà anche la notte Capodanno mentre, per il Natale, sono consigliate riunioni di famiglia non superiori a 6 adulti.