Il Covid annulla anche il tradizionale Cimento di Sanremo: arrivederci al 1° gennaio 2022

Il cimento organizzato dalla Canottieri Sanremo è un vero e proprio ‘rito’ per tantissime persone che scelgono di salutare l’inizio del nuovo anno con un bagno nelle acque di Sanremo. Soltanto l’anno scorso erano almeno 200 i sanremesi che hanno sfidato il freddo di gennaio lanciandosi di corsa verso il mare per poi tuffarsi davanti ai Bagni Nettuno sulla passeggiata Vittorio Emanuele II.

Una iniziativa gratuita che purtroppo come tante altre ha dovuto fare i conti con il Covid. Impossibile riuscire a garantire idonee misure precauzionali per quello che a tutti gli effetti è un evento di massa.

Sicuramente mancherà a molti questo appuntamento che coinvolgeva in modo del tutto trasversale giovani e anziani, donne e uomini. Tanti gli ‘habitué’ che di anno in anno partecipano, senza lasciarsi intimorire dai circa 10 - 13 gradi di temperatura dell’acqua. C’è chi si tuffa, chi si fa una nuotata, chi schizza e gioca e poi si esce ci si asciuga e non manca mai il panettone e una bevanda calda.

Sebbene quest'anno non ci sia l'evento, non è da escludere che qualcuno non sia disposto a rinunciare facendosi un bagno in mare, un'attività che non dovrebbe essere vietata purchè fatta nel rispetto delle misure precauzionali che tutti conosciamo. Gli organizzatori assicurano che il Cimento di Sanremo tornerà il 1° gennaio 2022, quando si spera che la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo.