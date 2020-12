Registrato il marchio ‘Sanremo Live & Love’: ora è di proprietà del Comune per operazioni di marketing ed eventi

Il Comune di Sanremo amplia la ‘rosa’ di marchi a propria disposizione per la promozione di campagne di marketing e d eventi. Nelle ultime settimane gli uffici hanno predisposto al registrazione del logo ‘Sanremo Live & Love’ alla Società Italiana Brevetti per una spesa di poco superiore ai mille euro.

‘Sanremo Live & Love’ è una creazione della società sanremese RebelDigital che lo aveva creato in occasione della campagna marketing presentata a inizio estate e che ha visto le clip di Sanremo in rotazione sui principali media italiani ed europei. Il 22 luglio scorso il Comune aveva messo nero su bianco l’acquisizione del marchio da RebelDigital e, nelle ultime settimane, la registrazione in modo da tutelarlo da eventuali imitazioni o utilizzi illeciti.

La registrazione a Società Italiana Brevetti garantisce: copertura software e app per telefoni cellulari; per brochure e materiale cartaceo promozionale; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; la classe dedicata a servizi di telecomunicazione anche via Internet; servizi turistici; servizi di organizzazione di eventi nonché servizi di formazione, educazione e di intrattenimento; servizi di catering e ristorazione.

Il marchio ‘Sanremo Live & Love’ sta contribuendo anche alla promozione social della Città dei Fiori che, negli ultimi mesi, ha visto un notevole incremento dei contatti e delle interazioni. Finalmente, dopo anni, una campagna degna del nome di Sanremo anche (e soprattutto) in ottica Rai e Festival.