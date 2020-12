Sanremo: 63enne di origini statunitensi 'armato' di un estintore vandalizza la stazione e due auto (Foto)

Vandali in azione nella notte alla stazione ferroviaria di Sanremo. Danni alle panchine, alle vetrine pubblicitarie all'ingresso e anche ad alcuni mezzi posteggiati all'esterno.

Un uomo di 63 anni, di origini statunitensi e in preda ai fumi dell’alcol, verso le 3.30 ha preso in mano un estintore ed ha messo a soqquadro l’interno della stazione, rompendo alcuni vetri. Non contento è uscito colpendo, sempre con l’estintore, un’auto della ‘Vigile’ e una Fiata Panda parcheggiata di fronte, di proprietà di un sanremese.

Fortunatamente sul posto c’era anche l’agente della ‘Vigile’ che ha dato l’allarme e sono intervenuti i poliziotti del Commissariato che, subito dopo hanno fermato l’uomo, portando poi nel reparto di psichiatri dell’ospedale di Imperia.

L'ingresso è stato riportato alla normalità nel giro di poche ore ma quanto successo nella notte pone l'accento sull'assenza di un presidio notturno. Da diversi anni ormai il punto della Polizia Ferroviaria è chiuso di notte.