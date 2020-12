Dalla Pizzeria Senese di Sanremo un menù tutto nuovo e ideale per la stagione invernale

Il team della Pizzeria Senese, in attesa di poter riaprire anche alla sera, per il vostro pranzo di lavoro, per una pizza cotta con forno a legna con ingredienti speciali da asporto, ha realizzato un nuovo menù ricco di novità, ingredienti e abbinamenti culinari particolari, tutti da provare. Nonostante sia un anno difficile e pieno di incertezze, la Pizzeria Senese di Sanremo continua a restare il vostro punto di riferimento gastronomico speciale. Lo staff vi aspetta per farvi deliziare con i nuovi sapori creati dallo Chef Gianni Senese, in collaborazione con lo Chef Francesco Bordone.

“Ho creato un nuovo menù molto equilibrato adatto a tutti i palati – ci ha spiegato Gianni Senese, titolare della Pizzeria Senese – fatto di ingredienti rigorosamente stagionali e provenienti dal nostro orto. La chiusura dovuta al difficile periodo di emergenza mi ha permesso di riflettere e approntare migliorie e modifiche in tutti quegli ambiti dove c'era bisogno di intervenire. Sicuramente abbiamo cercato di trarre delle cose positive da questo intermezzo forzato, come ad esempio cercare un equilibrio nella squadra, integrando nuove figure professionali. Lo scopo è quello di trasmettere il nostro pensiero positivo e soprattutto trovare i motivi per i quali un cliente debba sentirsi attratto dal nostro ristorante. Come ho già detto in precedenza, mi piace lavorare sul campo insieme al mio staff, in modo da condividere difficoltà e gratificazioni. Tra l'altro, siamo stati annoverati nella classifica della guida “50 Top Pizza” tra le migliori pizzerie della Liguria, malgrado il difficile periodo di emergenza sanitaria. Questo riconoscimento mi sprona ogni giorno sempre di più per raggiungere nuovi traguardi. Ringrazio mia moglie Susy per essere sempre al mio fianco e di condividere riflessioni, sacrifici e decisioni in ogni istante della mia vita. Il desiderio è quello di tornare alla normalità molto presto e vedere rifiorire tutte le attività della città di Sanremo e non solo. I decreti mi rendono alquanto perplesso riguardo agli orari di apertura stabiliti, infatti, “non è che il virus rimanga inattivo durante la giornata per poi risvegliarsi e diventare aggressivo dalle 18 in poi”. Comunque, noi prima della riapertura abbiamo seguito tutti i protocolli di sicurezza riguardo alla sanificazione e siamo pronti a ricevere i clienti. Per evitare un nuovo lockdown chiediamo a tutti che si rispettino le regole sanitarie che ci vengono richieste e di non viverle per forza come limitazioni. Colgo l'occasione per ringraziare medici, infermieri e addetti vari che in questo periodo si stanno prodigando per tutti noi. L'appello che rivolgo è quello di comportarsi in modo maturo e consapevole per affrontare l'attuale emergenza e forse torneremo presto ad una parvenza di vita normale. Infine, ci tengo a informarvi, che con l'arrivo dei primi freddi abbiamo allestito un'area esterna nell'ampio dehors che sarà riscaldata e fruibile per tutta la stagione invernale. Vi aspettiamo a pranzo per venire a scoprire le novità culinarie che abbiamo preparato per voi”.

Vi ricordiamo che il ristorante Pizzeria Senese è in via Scoglio, 14 a Sanremo (zona San Martino).

