Imperia: “Salviamo le luci dei nostri negozi”, al via la campagna promossa dalla Confcommercio provinciale

“Quest’anno i miei acquisti li faccio nei negozi sotto casa... perché la mia città ha bisogno delle loro luci. Comprate nei negozi al dettaglio, nelle botteghe, nelle attività di vicinato, nei pubblici esercizi...”.

È un vero e proprio appello quello della Confcommercio di Imperia, che in questi giorni ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione per incentivare gli acquisti nei negozi sotto casa.

“Solo con il contributo di tutti - spiega Roberta Maglio, Vicedirettore Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Imperia - si può scongiurare la perdita di posti di lavoro. I negozi rappresentano la luce vitale delle nostre città e dei nostri borghi, evitiamo di perderli definitivamente. Abbiamo deciso di inaugurare proprio in un momento così difficile questa campagna di sensibilizzazione promuovendola sui social e con comunicati stampa”.

Con questa divulgazione, la Confcommercio della provincia di Imperia si rivolge ai consumatori per sostenere gli esercizi commerciali locali e per far sì che l’economia rimanga sul territorio.

“Dopo le restrizioni che ci sono state a seguito dell'ultimo Dpcm - spiega Marco Pastore, presidente provinciale di Federmoda - gli acquisti nei negozi della nostra provincia sono calati considerevolmente e date tutte le criticità che stanno attraversando le attività del territorio, vogliamo dare un impulso all’acquisto nei negozi di vicinato. Si tratta di aziende che sono sul territorio da diversi anni o addirittura da generazioni e che investono qui, creano occupazione e creano soprattutto un rapporto fiduciario con il consumatore finale. Il Natale potrebbe essere una buona occasione per sentirsi tutti più vicini e aiutare il commercio a riprendersi”.