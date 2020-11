Norme anti covid, un lettore: "Non tutti i locali commerciali le rispettano..."

"Buongiorno Direttore, scrivo questa mia per dire che non esistono solo bar e ristoranti, ci sono molte altre categorie di lavoratori (cinema, palestre, Casino, discoteche) che sono tuttora chiusi. Bar e ristoranti si lamentavano e continuano a lamentarsi che sono in difficoltà ma quando possono aprire non pensano minimamente alle altre categorie e in alcuni locali si assiste a tavolate e assembramenti senza nessun rispetto delle regole covid. Purtroppo siamo una società dove ognuno pensa solo a se stesso".