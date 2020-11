Come aumentare le vendite di natale in questo periodo di crisi?

Natale è il periodo più bello dell’anno per tutti e, in particolare, per chi ha un’attività commerciale. In questo periodo è possibile aumentare di molto il fatturato e ogni anno è fondamentale pensare mesi prima alle strategie di vendita da applicare durante le feste natalizie.

Quest’anno il Natale sarà diverso per tutti, a causa della pandemia Covid-19 che ha colpito tutto il mondo e la crisi economica si fa sentire molto anche in Italia. Tuttavia, il periodo natalizio non si ferma ed è fondamentale stabilire nuove strategie che permettono di aumentare le vendite durante le feste.

Generalmente, nel periodo natalizio i prezzi tendono a lievitare e i consumatori preferiscono acquistare online oppure acquistare i regali in anticipo. In questo momento, le vendite online sono aumentate tanto rispetto allo scorso anno, a causa dei diversi lockdown e restrizioni che limitano le persone a restare a casa.

Come aumentare le vendite a Natale

Nonostante il periodo di crisi, è fondamentale trovare una strategia e capire come aumentare le vendite a Natale e durante il periodo festivo. Bisogna creare una serie di promozioni e strategie mirate che attirano i clienti e lo invogliano ad acquistare i prodotti o servizi.

La vendita online rappresenta la scelta migliore da fare in questo periodo, viste le numerose limitazioni che riducono la quantità dei clienti all’interno dei negozi. Per vendere online non è necessario aprire un e-commerce, ma è possibile introdurre i propri prodotti nei numerosi marketplace disponibili online, oppure, attraverso i social network come Instagram e Facebook.

Le persone tendono a spendere molto durante il periodo di Natale e tendono ad effettuare acquisti in qualsiasi momento della giornata, dunque, bisogna essere pronti ed efficienti su tutti i canali social.

7 consigli per vendere su Instagram a Natale

Instagram rappresenta un ottimo canale social per ottenere visibilità e incrementare la vendita dei prodotti, perché si basa su un sistema di contenuti visivi che, come è risaputo, attraggono maggiormente l’attenzione e l’emotività dei clienti.

Ecco 7 consigli che permettono di incrementare le vendite con Instagram:

1. Fare storytelling

Lo storytelling è uno strumento molto efficace e sempre più utilizzato nella comunicazione, in particolar modo durante le feste, perché le persone sono più sensibili e si emozionano maggiormente. Ciò significa che per vendere i prodotti bisogna far leva sul lato emozionale e creare delle campagne di storytelling capace di toccare la sensibilità dei clienti.

2. Restyling della pagina con un tema natalizio

Il restyling di una pagina social è un’operazione consigliata per dare maggior spazio alle novità e incentivare gli utenti a visualizzare i prodotti e ad acquistarli. Per Natale, sì alle foto con cappellini di Babbo Natale, fiocchi di neve, immagini romantiche e colori natalizi. Il tutto deve essere fatto senza stravolgere l’interfaccia e perdere l’identità del brand.

3. Realizza igstories dedicate al Natale e alle promozioni natalizie

Chi visita il profilo guarda, come primo elemento, le Instagram stories. In questo campo deve trovare stories interessanti e natalizie, con la pubblicazione di promozioni “per lui”, “per lei”, “per bambino” e così via. Instagram permette di mettere tutte le stories in evidenza e creare una galleria apposita che potrebbe essere rinominata, ad esempio, “Christmas Time”.

4. Pianifica i post

Per realizzare una pubblicazione costante, senza perdere troppo tempo, è possibile pianificare i post attraverso specifici strumenti online. Attraverso la pianificazione dei post, anche quando non si lavora, lo strumento provvede a pubblicare ogni singolo post nella data prestabilita, insieme alle descrizioni. In questo modo si evita di abbandonare i propri clienti e ricordare loro, anche durante i giorni di festa, il brand e i prodotti.

5. Interagisci attraverso contest e sfide

Gli utenti apprezzano l’interazione con i brand, in particolare quando questi creano sfide e contest dove è possibile vincere prodotti gratuiti o sconti importanti. I periodi festivi sono molto adatti per creare dei contest e generare contenuti molto apprezzati dagli utenti, così da ottenere maggiore visibilità e un aumento di follower.

6. Utilizza hashtag festivi

Tutti i social media sono caratterizzati da specifici hashtag che descrivono un determinato evento. Per Natale, è possibile utilizzare numerosi hashtag natalizi, che offrono maggiore visibilità ai post. Alcuni esempi: #Natale2020, #Instagift, #ChristmasPromotion, #AllIWantForChristmas e così via.

7. Realizza Reels e IGTV

Gli utenti di Instagram apprezzano le nuove funzionalità e tengono d’occhio tutti quei brand che sfruttano le nuove tendenze. Tra queste troviamo le IGTV e i Reels di Instagram, un modo fantastico e divertente per connettersi con il pubblico e sponsorizzare i propri prodotti.

Attraverso le IGTV è possibile fare dei tutorial di Natale, delle guide, creare delle decorazioni in diretta e tanto altro. I Reels rappresentano una funzionalità di intrattenimento, che serve a far divertire gli utenti con brevi video di 15 secondi.