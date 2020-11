Con l'offerta Iren Caldaia risparmi sul riscaldamento casa

L'inverno è ormai vicino e, con il freddo alle porte, l’acquisto principale per tenere al caldo le nostre abitazioni è sicuramente una caldaia nuova di zecca che garantisca un rendimento ad alto livello che andrà a produrre l’acqua calda per la vostra casa. In questa sezione vi andremo a descrivere nel dettaglio l’offerta Iren Caldaia, l’ideale per rendere più efficiente il riscaldamento della propria abitazione.

L'offerta Iren Caldaia da non perdere

L'inverno è alle porte e la promozione Iren dedicata può essere l’offerta giusta per un acquisto molto importante per la stagione: si può acquistare una caldaia a condensazione con soli 20€ mensili ed iniziare il pagamento nel 2021.

Ma cosa comprende l’offerta Iren Comfort Caldaia? I vantaggi offerti sono numerosi:

Installazione e smaltimento della caldaia Iren

Garanzia è biennale

Servizio di assistenza specializzato

Termostato intelligente Tado in omaggio

La scelta sulla Iren Caldaia che ogni cliente vuole acquistare è ampia, con una gamma davvero molto vasta. In più, un tecnico Iren sarà a completa disposizione del cliente che effettuerà l’acquisto della caldaia per un sopralluogo gratuito e i consigli nella scelta.

Iren Caldaia: i vantaggi

Acquistare una caldaia targata Iren porta i suoi vantaggi, visto che l’azienda è tra le migliori in assoluto in circolazione.

Come prima cosa il cliente avrà a sua disposizione un network di tecnici esperti nella progettazione d’installazione dell’impianto di riscaldamento. Inoltre, tramite app potrà controllare il funzionamento della caldaia Iren. Un ulteriore vantaggio consiste nell’accesso a soluzioni di funzionamento che saranno flessibili per cinque anni, pagando l’impianto a rate.