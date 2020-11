Sanremo: svolta a sinistra e colpisce uno scooter che sta sorpassando, incidente in corso Marconi (Foto)

Incidente questa mattina in corso Marconi, all'altezza della svolta per il posteggio vicino alla pista ciclabile. Uno scooter con targa francese si è scontrato con un'auto che stava svoltando proprio in direzione del parcheggio. Pare che il mezzo a due ruote stesse superando la vettura quando quest'ultima ha svoltato.

Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza di Ospedaletti Emergenza per soccorrere il guidatore dello scooter. Gli agenti della Polizia Locale, invece, si sono occupati della ricostruzione dell'incidente oltre a verificare la sua posizione in Italia in merito all'ultimo Dpcm anti covid.

Le operazioni di soccorso e di rilievo hanno provocato alcuni rallentamenti in entrambe le direzioni.