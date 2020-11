Sanremo: cerca di fotografare spacciatori ma viene picchiato e rapinato, arrestati tre stranieri

Tre tunisini di 37, 38 e 40 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per una rapina ai danni di un fotografo avvenuta l'8 luglio a Sanremo. La vittima, passeggiando nei pressi del Casinò Municipale aveva scorto i tre individui intenti in una verosimile attività di spaccio.



Per documentare l’attività illecita, l’uomo ha provato a fotografare i pusher venendo dapprima aggredito con pugni al volto e poi rapinato della propria macchina fotografica. La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile aveva poi rinvenuto l'apparecchiatura, poco distante dal luogo dell'accaduto e l'aveva restituita al proprietario.



In seguito ai fatti di quella notte è stata avviata un’attività di indagine da parte Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo - coordinata dal Ten. Sebastiano Meloni. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati ha consentito di rilevare la direzione di fuga dei correi. L'esperienza e la conoscenza dei soggetti dediti a quel tipo di reato nel comprensorio sanremese hanno permesso l'identificazione.