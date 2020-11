Sanremo: oggi l'addio a Gino Addiego, il ricordo dei colleghi ambulanti "Sorrideva sempre e amava cantare, ci mancherà la sua voce"

All'età di 64 anni è deceduto Gino Addiego, un ambulante di Sanremo e anche una persona molto conosciuta in ambito sportivo. Oggi si terrà il funerale in forma privata e nel rispetto delle misure anti Covid.

Addiego era un commerciante molto apprezzato e ben voluto. In tanti ne piangono la scomparsa all'interno dei mercati della provincia di Imperia. In tanti lo ricordano anche per la sua grande passione per il calcio. In passato aveva indossato i colori della Taggese Calcio, i suoi figli hanno militato nella Sanremese ed era stato anche un dirigente della Carlin's Boys.