Perché la pandemia ha colpito la libido intima?

La comparsa del COVID-19 ha generato svariati cambiamenti nella routine di tutti e ha avuto un ruolo anche nel campo dei rapporti sessuali, a partire dall'uso della mascherina, la riduzione del contatto fisico e le limitazioni degli incontri in spazi chiusi come ristoranti o caffè, oltre alla paura del contagio in qualsiasi momento, ha ridotto la spontaneità tanto necessaria negli incontri intimi.

Salute fisiologica ed emotiva, necessaria per una sana libido

Secondo i dati dell'OMS, a causa della pandemia, l'angoscia è aumentata del 35% in Cina; 40% negli Stati Uniti e fino al 60% in Iran, mentre ci sono cifre simili in altri paesi del mondo. Questa continua sensazione di ansia, depressione e incertezza rende difficile l'affioramento del desiderio fisico.

Tra le conseguenze della pandemia di cui si parla poco, c'è la disfunzione erettile, che sta affettando sempre più uomini.

D'altra parte, dal punto di vista fisiologico, la crisi pandemica ha generato o aggravato situazioni di salute già latenti, che incidono negativamente anche sull'attrazione, sul desiderio sessuale e sulla capacità di performare bene nella sfera sessuale da parte degli uomini.

Sebbene siano molti gli aspetti fisici che alterano la libido e causano la disfunzione erettile, alcuni dei più importanti sono:

Aumento di peso : ciò è dovuto all’incremento dello stile di vita sedentario, al telelavoro e alla chiusura delle palestre per praticare esercizio fisico.

: ciò è dovuto all’incremento dello stile di vita sedentario, al telelavoro e alla chiusura delle palestre per praticare esercizio fisico. Maggiore assunzione di alcol : una maggiore assunzione di alcolici può essere dovuta da alti livelli di stress, ansia o persino allontanamento sociale. Gli esperti concordano sul fatto che il consumo eccessivo di bevande alcoliche è correlato alla disfunzione erettile.

: una maggiore assunzione di alcolici può essere dovuta da alti livelli di stress, ansia o persino allontanamento sociale. Gli esperti concordano sul fatto che il consumo eccessivo di bevande alcoliche è correlato alla disfunzione erettile. Comparsa di malattie: in tempi di reclusione è più difficile recarsi alle visite mediche. Questo è il modo in cui si verificano condizioni come il diabete o l'ipertensione.

Di fronte a tali bandiere rosse, si raccomandano cambiamenti nello stile di vita semplici e significativi. D'altra parte, devi guardare la tua dieta, riducendo l'assunzione di grassi e cibi zuccherati. È anche saggio svolgere attività che migliorano la salute mentale. Ascoltare musica, leggere o dedicarsi a un hobby è risaputo influenzi positivamente l'umore.

Se necessario, è consigliabile consultare un medico, poiché può guidarci e capire le cause della mancanza di desiderio sessuale o della disfunzione erettile e indicare le linee guida per curarle. Può anche seguire malattie preesistenti e può persino prescrivere farmaci che migliorano le prestazioni sessuali.

Sebbene la preoccupazione, lo stress, la depressione e il crepacuore possano privarci del desiderio, questa non deve essere una condizione permanente. Ci sono molte misure per rinnovare la vita sessuale e molte sono alla nostra portata.