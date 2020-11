Sanremo: tutti negativi al tampone i dipendenti di 'Casa Serena', a breve anche i risultati degli ospiti

Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti agli operatori di ‘Casa Serena’, la residenza per anziani di frazione Poggio a Sanremo, al centro delle attenzioni (come accaduto ieri al Don Orione) per il rilevamento di due positivi tra il personale nei giorni scorsi e di una ospite.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, non appena accertata la positività della donna, tutti gli ospiti sono stati confinati a scopo precauzionale nelle proprie camere e, insieme agli operatori, sono stati sottoposti a test.

Nelle ultime ore è arrivato il risultato per i dipendenti della Rsa e, per tutti, è stato negativo. Ora si attende quello dei pazienti che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.