Accordi tra investimento e gioco d'azzardo: broker opzioni binarie

I privati e le istituzioni hanno un motivo importante per investire. Tuttavia, la linea di demarcazione tra investimento, gioco d'azzardo e le opzioni binarie può essere sottile, soprattutto tra i privati. Le scelte fatte possono essere spesso paragonate al gioco d'azzardo sul rosso o sul nero in un casinò online.

Com'è possibile che le persone investano, o forse meglio, "speculino", in un modo che comporta rischi enormi?

È per via di una festa di compleanno che si vanta di grandi profitti?

È solo 'nell'uomo' correre grandi rischi? C'è un giocatore d'azzardo in tutti?

Qual è lo scopo dell'investimento broker opzioni binarie?

In teoria, l'investimento ha una sovrapposizione dello 0,0% con il gioco d'azzardo. Una semplice definizione di investimento è fare un investimento per ottenere un beneficio finanziario a breve o lungo termine.

In pratica, si tratta di investire per ottenere un rendimento più elevato rispetto a quello che si può ottenere con un conto di risparmio.

Per gli investitori professionali, un parametro di riferimento sarà sempre il rendimento che si può ottenere in relazione al rischio scelto. Ad esempio, le azioni hanno un rischio elevato e le obbligazioni (o i risparmi) sono considerati a basso rischio. A lungo termine questo è certamente vero, ma a breve termine le obbligazioni possono anche comportare grandi rischi.

In definitiva, quindi, è molto importante che gli investitori mettano i rischi e i rendimenti l'uno contro l'altro. Questo permette loro di cercare il massimo rendimento possibile in relazione al rischio desiderato o massimo.

Un investitore professionale costruirà quindi un portafoglio diversificato tenendo conto di questi fattori e la diversificazione ridurrà anche il rischio.

Rischi di investire, evitare il gioco d'azzardo!

Il raggiungimento di rendimenti e l'investimento in broker opzioni binarie vanno di pari passo con l'assunzione di rischi. Una tendenza generale è che più alto è il rischio, più alto è il rendimento. Ciò non significa che un rischio elevato si adatti anche ad ogni investitore. Un rendimento normale ad un rischio medio si aggira attualmente intorno al 4%.

Se si confronta questo con il gioco d'azzardo, in parole povere, scommettere sul rosso o sul nero nella roulette, il rischio è del 100% e il ritorno è del 100%. Se scegliete il nero e il nero cade, allora avete raddoppiato i vostri soldi, se scegliete il nero e il rosso, allora perdete tutti i vostri soldi. Non approfittate della casa con voi (2,7% per la roulette).

I rischi di investimento in broker opzioni binarie sono legati alle scelte che si fanno come investitori. Con un investimento in azioni, il rischio è molto maggiore che con un investimento in obbligazioni. Ma un investimento in azioni biotecnologiche (ad es. Galapagos) è anche molto più rischioso di un investimento in un'azienda alimentare (ad es. Unilever). Quindi ogni scelta crea un certo rischio.

Il modo per essere sicuri di non giocare d'azzardo con i vostri investimenti è applicare lo spread. Ciò può essere fatto sia in termini di tipo di azioni, ma anche in termini di categorie di investimento (classi di attività).

Il modo più semplice per farlo è investire in panieri di azioni o obbligazioni, chiamati anche ETF o tracker. Questo permette di ottenere la diffusione in modo economico.

Riduzione del rischio in un portafoglio

Un basso rischio per un investimento o un portafoglio è ovviamente quello che tutti vogliono. Ma anche un vecchio detto:

Più alto è il rischio, più alto è il rendimento dei broker opzioni binarie

Ci sono diversi modi per ridurre il rischio di un portafoglio d'investimento. Ne nomineremo alcuni e li spiegheremo brevemente.

Protezione o assicurazione

È possibile acquistare un'assicurazione su un portafoglio. Per molte opzioni binarie e futures sono noti (anche i privati fanno spesso trading). È possibile assicurare un portafoglio contro il calo dei prezzi acquistando opzioni binarie put o vendendo futures. In caso di caduta, le opzioni binarie diventano più valide e ammortizzano la perdita sul portafoglio. Diversificazione

L’opzione più economica, e quella effettivamente utilizzata da ogni investitore professionale, è la diversificazione all'interno di un portafoglio. Questa diversificazione ha tutto a che fare con le correlazioni tra i diversi investimenti. Per dirla in modo più semplice: se un investimento aumenta (ad es. azioni), un altro investimento diminuisce (ad es. obbligazioni). In questo modo, un portafoglio si muoverà meno violentemente, sia quando sale che quando scende. Questo riduce il rischio di un portafoglio. Investimenti alternativi

Infine, menzioniamo gli investimenti alternativi per ridurre il rischio del vostro portafoglio. Questo può essere visto anche come una forma di diversificazione. Si pensi ad esempio agli investimenti in hedge fund, metalli preziosi come oro e argento, ma anche alle valute criptate. Questi si comportano in modo completamente diverso rispetto agli investimenti "normali" e quindi forniscono un rischio totale inferiore. ATTENZIONE: se si considerano questi investimenti alternativi da soli, il rischio non è certamente inferiore, forse anche superiore a quello degli investimenti regolari.

Metalli preziosi come oro e argento

L'oro e l'argento sono visti da molti individui come il Santo Graal. Sicuramente tra i privati che hanno paura della stampa monetaria della banca centrale, che dal 2008 funziona come un orologio.

Per questo motivo, molto denaro entra nell'economia e questo dovrebbe alla fine, secondo la teoria, causare inflazione. L'inflazione significa che i prezzi salgono e quindi si può comprare sempre meno per ogni euro.

I metalli preziosi sono in ogni caso un investimento speciale e non rientrano nella "camicia di forza" di un investimento. Questo vale anche per altre materie prime come il petrolio, il grano e simili.

Un investimento in oro, ad esempio, deve avere il pieno beneficio dell'aumento del prezzo. Non vi è alcun dividendo come nel caso di un'azione, nessun interesse come nel caso di un'obbligazione, ma solo un aumento del prezzo. Oltre a questo dovete anche essere in grado di conservare l'oro in modo sicuro, che in qualsiasi modo costa denaro che viene detratto dal vostro ritorno.

Inoltre, il prezzo dell'oro è irregolare, il che crea anche un rischio supplementare. Un investitore preferisce un investimento che si muove relativamente poco e costantemente verso l'alto.

L'oro è l'opposto, salta in tutte le direzioni e il tempismo è molto importante per ottenere un buon ritorno. Il prezzo è ora intorno al livello del 2011 e ciò significa un rendimento dello 0% per quasi 10 anni, mentre le azioni hanno nel frattempo raddoppiato il loro valore.

Perché l'oro è così popolare?

Se si guarda su internet e si cercano investimenti in oro, allora è scoppiato il finimondo. L'oro è particolarmente popolare come 'copertura' per quando il mondo finanziario crollerà.

E la cosa speciale è che ci sono un bel po' di "pazzi" che si aspettano che questo accada in poco tempo. La stimolazione delle banche centrali dopo la crisi finanziaria del 2008 ha alimentato ulteriormente questa situazione.

La stampa monetaria, che ha messo a pieno regime diverse banche centrali, dovrebbe alla fine causare inflazione. Più soldi in circolazione -> il denaro diventa relativamente meno prezioso.

La pratica finora ha dimostrato che questo non è scontato. L'inflazione rimane bassa e le varie banche centrali stanno cercando con tutte le loro forze di alimentarla ulteriormente.

La domanda di oro proviene quindi principalmente dai "maniaci del male" che vedono l'oro come un rifugio sicuro, ma anche dagli investitori istituzionali. Utilizzano l'investimento in oro come diversificazione, perché l'oro reagisce in realtà in modo diverso dagli altri investimenti.

Ne abbiamo visto un buon esempio all'inizio della crisi della corona nel marzo e nell'aprile 2020. I prezzi delle azioni sono scesi del 40%-50%, mentre il prezzo dell'oro è salito al livello più alto mai registrato.

Per mettere le cose nella prospettiva di alcuni fatti:

In tutto il mondo sono state scavate circa 170.000-180.000 tonnellate d'oro

L'aspettativa che ci possano essere ancora 40.000-60.000 tonnellate sottoterra

I fondi di investimento sono grandi proprietari di oro: SPDR Gold ETF 60 miliardi di dollari e iShares Gold ETF 23 miliardi di dollari sono i più grandi.

Il valore totale dell'oro estratto è di 7.500 miliardi di dollari, a titolo di confronto: Apple vale 2.000 miliardi di dollari.

Roulette con opzioni binarie

Torniamo all'argomento principale. Qual è la somiglianza tra il gioco d'azzardo in un casinò e l'investimento (o la speculazione) sul mercato azionario? Sia nel gioco d'azzardo che nell'investimento, l'intenzione è quella di farci soldi.

In passato, un investitore privato poteva guadagnare solo su un mercato azionario in crescita, e il rapporto tra gioco d'azzardo e investimento era limitato.

Al giorno d'oggi, ci sono molte opportunità di fare soldi sia a tassi di cambio in aumento che in diminuzione. Questo fa emergere molte somiglianze.

Su o giù, rosso o nero

La roulette ha molte opzioni binarie di scommessa, ma la più semplice è scommettere sul rosso o sul nero. Qui avete la possibilità di raddoppiare la vostra puntata di 18/37 (36 numeri più lo 0 = 37 numeri) = 48,65%. Con quasi il 50% di certezza puoi raddoppiare i tuoi soldi o perderli ......tutti!

Qualche anno fa, le opzioni binarie erano estremamente popolari fino a quando non sono state definitivamente vietate dal regolatore europeo. Queste opzioni binarie assomigliavano molto alla roulette.

Si poteva acquistare un'opzione binaria, speculando su un prezzo rialzista, che terminava 30 secondi dopo. Se il prezzo era 30 secondi più alto del valore alla chiusura, si ottiene un rendimento medio del 90%.

Se confrontiamo i broker opzioni binarie con la roulette vediamo molte somiglianze.

Solo 2 possibili risultati con una probabilità del 50% circa

Il ritorno positivo con il giusto risultato si aggira intorno al 100%.

Il rendimento negativo in caso di esito errato è pari a -100%.

Opzioni binarie, i migliori broker

In realtà, il nome dice tutto. Binario -> 2 scelte, su o giù. Quindi, nel caso delle opzioni binarie sui prodotti finanziari, questo significa una scommessa su prezzi in aumento o in diminuzione.

Come descritto sopra, la somiglianza tra le opzioni binarie e il gioco d'azzardo è grande. Questo è stato visto anche dalle autorità di regolamentazione dei mercati finanziari, motivo per cui il trading di opzioni binarie è stato vietato dal 2018.

Il cane da guardia europeo ESMA ha visto che i migliori broker privati hanno perso molto denaro con questo commercio e anche le enormi somiglianze con il gioco d'azzardo. Alcuni dei migliori broker in questo settore sono stati:

Opzione IQ

Opzione 24

Opzione club

Optionfair

Banc de Binary

Opzione di querela contro AFM

Per riportarlo in Italia, potrebbe essere interessante dare un'occhiata al caso tra Optieclub e il cane da guardia olandese AFM. Optieclub era (sì, purtroppo alla fine si è dovuto fermare) un fornitore di opzioni binarie, focalizzato sull’Italia.

Essi considerano il servizio che offrono come un servizio finanziario e per questo motivo Thijs Bloemink (il fondatore) ha anche richiesto una licenza per questo dall'AFM (Autorità olandese per i migliori broker). Una domanda regolare richiede normalmente circa 13 settimane, ma all'Option Club ci sono voluti non meno di 4 anni. E non senza combattere i migliori broker!

Bloemink dice...

Noi stessi abbiamo avuto diverse conversazioni con Thijs ed egli era ogni volta, e giustamente, pieno di rabbia per la situazione. Thijs ha acquisito familiarità con le opzioni binarie nel 2010 e ha fondato Optieclub nel 2011.

I consulenti avevano indicato che l'offerta di opzioni binarie non richiedeva una licenza. Tuttavia, Thijs ha deciso di notificare l'AFM per vedere che cos'è la saggezza. Soprattutto data la storia passata del nome Bloemink (inventore del leasing azionario).

Alla fine, questa potrebbe non essere stata la scelta giusta perché qualche mese dopo l'AFM ha indicato che era necessaria una licenza per un istituto di investimento anche per i migliori broker. Ciò ha comportato la necessità di raccogliere più di 700.000 euro di capitale proprio. Inoltre, dovevano essere soddisfatti anche altri requisiti.

Tuttavia, sembrava che l'AFM non volesse collaborare e aggiungesse continuamente nuovi ostacoli. Attraverso le cause legali, il giudice ha indicato che l'Option Club dovrebbe essere ancora autorizzato. Nonostante il fatto che l'AFM si sia ancora appellato, anche questo è stato vinto e la licenza è stata finalmente ricevuta!

La mentalità di un giocatore d'azzardo

Dalla mia esperienza personale, posso dire che un giocatore d'azzardo mostrerà un comportamento simile quando fa trading in borsa. La mentalità è che è "facilmente" possibile raddoppiare i vostri soldi. Se sentite da un gestore patrimoniale (o da un altro esperto) che un rendimento realistico è tra il 4 e l'8%, allora questo non corrisponde.

Un giocatore d'azzardo, quindi, se ha intenzione di investire, cercherà opportunità per ottenere rendimenti molto più elevati. Così facendo, non si può sfuggire al lavoro con la leva. Questo può essere fatto in varie forme.

Opzioni binarie

Le opzioni binarie esistono da decenni e un tempo sono state concepite in modo che gli investitori potessero coprire i rischi in modo relativamente semplice. La pratica ha dimostrato che è anche un ottimo strumento per la speculazione. L'acquisto di un'opzione vi dà il diritto di acquistare o vendere le vostre azioni a un prezzo predeterminato. Ci sono 4 possibilità con opzioni binarie:

Acquisto di un'opzione di chiamata. Con questa opzione si acquista il diritto di acquistare azioni a un prezzo concordato.

Vendere un'opzione di chiamata. Questo dà a qualcun altro il diritto di acquistare azioni da voi ad un prezzo concordato.

Acquistare un'opzione di vendita. Con questa opzione si acquista il diritto di vendere le proprie azioni a un prezzo concordato.

Vendere un'opzione di vendita. Questo dà a qualcun altro il diritto di vendere azioni a voi ad un prezzo concordato.

Esempi di opzioni binarie

1 opzione dà il diritto di acquistare o vendere 100 azioni. Ad esempio, un prezzo di 1 euro di un'opzione significa che si acquistano immediatamente 100 azioni e si devono pagare 100 euro per esse.

Un esempio: si acquista un'opzione call su Shell. Il prezzo del titolo è di 12,50 euro e un'opzione 12,50 dicembre costa 1,00 euro (100 euro).

Questo vi dà il diritto di acquistare 100 azioni Shell il terzo venerdì di dicembre al prezzo di 12,50 euro per azione.

Se l'azione è a 12,50 o inferiore a dicembre, l'opzione non ha alcun valore. È quindi possibile acquistare le azioni in borsa a questo prezzo. Questo significa una perdita del 100% perché il valore della vostra opzione è diventato improvvisamente 0 euro a partire da 1 euro.

Se l'azione è pari o superiore a 12,51 in dicembre, l'opzione ha un valore. È possibile acquistare le azioni per 12,50 mentre il prezzo è più alto.

Otterrete un profitto se il tasso di cambio di Shell è superiore a 13,50 euro (12,50 euro + 1,00 euro del premio pagato).

Impostare il tasso a 15,00 euro. Ciò significa un aumento della quota del 20%. Il valore dell'opzione sarà quindi di 2,50 euro (15.00 - 12.00). Si tratta di un aumento del 150% rispetto al valore di acquisto e di 7 volte superiore a quello che si sarebbe avuto se si fosse acquistato direttamente l'azione.

Turbos

Nell'ottobre 2010, ABN AMRO ha visto una forte richiesta di opzioni binarie da parte dei privati. Hanno anche notato che c'era molta incertezza su come funzionano le opzioni binarie. Di conseguenza, ABN AMRO ha sviluppato un prodotto strutturato chiamato turbo con il quale è possibile rispondere all'aumento e al calo dei prezzi delle azioni.

Le possibilità erano semplici. Potreste acquistare un polmone turbo se vi aspettate un aumento dei prezzi. Potreste acquistare un turbo short se vi aspettate un calo dei prezzi.

Le possibilità sono state continuamente ampliate, mentre all'inizio si poteva negoziare principalmente su grandi indici e azioni. Ora si può commerciare, per esempio:

Indici, come AEX, DAX, Nasdaq, Dow Jones

Azioni, come Apple, Siemens, Philips, Tencent

Metalli preziosi, come oro, argento, platino

Valuta, come EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY

Settori come IT, Energia, Internet

Contratti per differenza (CFD)

Neanche le aziende di Internet sono rimaste ferme, e così i broker opzioni binarie hanno iniziato ad approfittare di questa tendenza. Hanno anche realizzato una sorta di turbocompressori, con leva, con cui si poteva speculare su prezzi in aumento o in diminuzione.

Come suggerisce il nome, si tratta di "contratti" che si stipulano e in cui si riceve o si deve pagare la differenza tra il valore iniziale e quello finale.

Questi prodotti sono diventati super popolari e i migliori broker di questo mercato sono

Più 500

Libertex

Markets.com

Depositare e prelevare è semplice e veloce tramite iDeal o qualsiasi altra opzione di pagamento.