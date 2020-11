Sanremo: l’anno ‘nero’ del turismo era iniziato con due mesi di grande slancio, oltre il 10% in più di arrivi in città rispetto al 2019

I dati pubblicati dal nostro giornale in merito alle presenze negli alberghi di Sanremo durante l’estate fotografano alla perfezione lo stato del comparto turistico in un 2020 ‘nero’. Un crollo verticale figlio di una situazione nazionale e internazionale imprevista, imprevedibile e, si spera, unica nel suo genere. Una catastrofe economica per molte imprese di zona. E pensare, però, che per Sanremo l’anno era iniziato sotto i migliori auspici. Sembra assurdo, ma è così. E forse proprio per questo fa ancor più rabbia.

Se da marzo in poi è stato solo segno meno (ad aprile il picco negativo con un -98,25% destinato a fare la storia), i primi due mesi dell’anno lasciavano sperare in un 2020 di grande prospettiva. Subito dopo le vacanze natalizie, gennaio un +10,85% di arrivi e un +3,77% di presenze rispetto al 2019. E febbraio, il mese del Festival di Sanremo, ha risposto alla grande con il +10,76% di arrivi e il +5,53% di presenze. Poi tutto si è fermato. E, riguardando quei dati di inizio 2020, accresce il dispiacere per un inciampo che sta lasciando strascichi a non finire nel tessuto economico locale.