Sanremo: le vignette di Alessandro 'Palex' Prevosto e Laura Lapis per abbellire i cubi antiterrorismo durante le vacanze di Natale

In un Natale per forza di cose sottotono rispetto alle annate precedenti, il Comune di Sanremo non rinuncia a un tocco di bellezza per preparare la città in vista delle feste. Tutto è ridimensionato, ma anche l’occhio vuole giustamente la propria parte.



Nasce da questi presupposti l’accordo tra l’amministrazione comunale e il vignettista locale Alessandro ‘Palex’ Prevosto e Laura Lapis, della rivista satirica 'Buduàr'. Il progetto, chiamato non a caso 'Natale al cubo', è semplice e chiaro: abbellire con le sue opere 20 dei cubi antiterrorismo ormai diventati ospiti fissi per le vie del centro. L’attuale ‘vestito’ dei cubi risale ormai a qualche anno fa, quando l’ufficio Turismo ebbe l’intuizione di decorarli con i testi e titoli delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. ma ora Palazzo Bellevue pensa sia il momento di cambiare.



Il progetto portato avanti dagli uffici Turismo e Cultura e dai relativi assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea, è stato discusso e approvato dalla giunta. Diventerà, quindi, operativo nelle prossime settimane, in modo da preparare la città per fine anno.

L'iniziativa avrà per il Comune solo i costi di installazione, mentre per il diritto d'autore la spesa sarà a carico della rivista 'Buduàr'.