Trading forex: come capire se un broker è affidabile

Negli ultimi vent’anni, il progresso tecnologico ha migliorato sensibilmente la vita di tutti i cittadini del mondo, rendendola decisamente più semplice. Grazie alla grande rete telematica anche l’accesso al mondo finanziario è diventato indubbiamente più agevole, fornendo grandi benefit ai risparmiatori come comodità, potendo operare direttamente tramite un dispositivo remoto, e convenienza, in virtù di commissioni decisamente inferiori (talvolta addirittura inesistenti) rispetto al classico canale delle filiali bancarie.

Un fenomeno che ha un nome divenuto ormai familiare alla maggior parte dei nostri connazionali, nonostante l’etimologia della parola discenda direttamente dalla lingua anglosassone: trading online, ovvero effettuare operazioni di compravendita nei mercati finanziari mediante smartphone, pc o tablet. La soluzione, al giorno d’oggi, prediletta dai cittadini italiani, che possono accedere ad alcuni mercati come quello azionario, delle criptovalute e, soprattutto, del Forex.

Quali sono le accortezze da assumere quando si decide il broker per accedere al Forex?

Quest’ultimo, il più liquido al mondo grazie ad un volume di scambi giornaliero superiore ai 6000 miliardi di dollari, fa riferimento al mondo valutario e si ha quando una valuta viene scambiata con un’altra. Al Forex, di fatto, accede qualsiasi tipologia di investitore: dalle banche centrali agli speculatori, passando per le istituzioni istituzionali e bancarie. Il grande interesse che suscita anche nel mondo dei piccoli risparmiatori, di conseguenza, è più che giustificato.

Questi ultimi, però, spesso si pongono una domanda più che giustificata: come posso accedere al mondo del Forex in assoluta sicurezza? Rispetto a dieci anni fa, i consumatori possono attingere ad un maggior numero di informazioni, come - ad esempio - consultare questa lista dei broker forex più affidabili, onde evitare di incappare in un operatore poco professionale o, in taluni casi, addirittura truffaldino.

Esistono, tuttavia, alcune accortezze che possono agevolare il piccolo risparmiatore nella scelta di un portale finanziario che rispetti compiutamente quanto prevede la normativa vigente. È utile essere a conoscenza, ad esempio, che per operare sul territorio italiano, è indispensabile disporre da parte di uno dei tre seguenti organi di vigilanza: CONSOB (organo di vigilanza italiano); CySec (organo indipendente di vigilanza sui broker operanti nella UE); FCA (organo di vigilanza inglese con sede a Londra).

L’importanza del sito CONSOB

Per verificare se un operatore è realmente abilitato ad operare in Italia, è sufficiente collegarsi al sito della CONSOB ed accedere alla pagina relativa alle imprese di investimento, dove è consultabile un elenco in cui sono presenti tutti gli intermediari finanziari effettivamente abilitati ad operare nella nostra penisola. Mai fermarsi ad una generica dicitura presente sul sito dell’operatore finanziario: l’unica certezza che l’operatore agisca nel rispetto della normativa, la si può avere solo ed esclusivamente accedendo al sito CONSOB.

Un broker affidabile, poi, tiene particolarmente a fornire adeguate informazioni ai propri utenti e, qualora fosse necessario, ad ampliare la loro cultura finanziaria. Investire nel Forex, infatti, può offrire delle interessanti opportunità, ma presenta, al tempo stesso, alcune insidie: è fondamentale, di conseguenza, che il risparmiatore operi in questo mercato nella massima consapevolezza.

Un utile strumento è costituito dalle guide al Forex presenti in questi portali: qualora fossero fornite in un linguaggio semplice e comprensibile alla maggior parte dei piccoli risparmiatori, possono costituire un elemento di fondamentale importanza per comprendere compiutamente i meccanismi presenti in questo mercato, elemento propedeutico ad effettuare operazioni con cognizione di causa.

I broker più qualificati, inoltre, consentono ai propri utenti di poter “mettersi alla prova” senza dover rischiare alcun soldo: i conti “demo”. Grazie ad essi, il risparmiatore può utilizzare i crediti virtuali, anziché i propri denari, e verificare se è pronto ad investire nel mondo del Forex oppure necessiti di ulteriori approfondimenti, sfruttando la già menzionata sezione “guide”, prima di utilizzare i propri risparmi.