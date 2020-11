Ventimiglia: opere pubbliche in città, il Sindaco conferma lavori per oltre 24 milioni di euro

“Nonostante sia passato solo poco più di un anno da quando siamo tornati ad amministrare la città di Ventimiglia, nonostante la crisi conseguente alla pandemia del coronavirus, nonostante i dissesti franosi di fine 2019 e soprattutto l’esondazione del Roya che ha coperto di fango Ventimiglia, abbiamo fatto un grande lavoro”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, commentando i lavori pubblici progettati e, in parte, avviati. Per le scuole il nuovo edificio a Ventimiglia alta per 5,2 milioni di euro, l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole di via Veneto per 51mila euro, la messa in sicurezza della scuola ‘Cavour’ di via Lascaris per 292mila euro, l’adeguamento energetico per le scuole di via Roma (124mila euro).

C'è poi il restauro del campanile di San Francesco (85mila). Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiate per l’alluvione (145mila), la pista ciclabile sulla passeggiata (2 milioni e 700mila), il parcheggio a raso di corso Genova (4,3 milioni di euro), il parcheggio di San Secondo (1,8 milioni), i lavori di somma urgenza in corso Toscanini (420mila), il progetto sulla SS1 a Ponte San Luigi (346mila euro), l’intervento in strada Moretti (205mila euro), la ricostruzione della passerella e le opere correlate (6,4 milioni), una serie di lavori di riqualificazione dei marciapiedi (1,8 milioni). Per gli impianti sportivi sono stati messi in campo gli interventi al ‘Morel’ per un totale di 120mila euro e il progetto per la palestra ex Gil (150mila).

“Ringrazio l'assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri – termina Scullino - l'Ufficio tecnico e il mio Staff per la grandissima programmazione effettuata, per la capacità di ottenere ingenti risorse finanziarie che hanno consentito di far decollare, entro la fine del 2020, oltre 24 milioni di opere pubbliche. Tutte già progettate o già assegnate o con gara in corso di assegnazione".

(Sotto il dettaglio di tutti i lavori)