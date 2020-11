Assoluti d'Italia a Taggia: il ringraziamento del Moto Club Sanremo all'amministrazione comunale

Il Moto Club Sanremo, all'indomani della riuscita organizzazione della "Tre Valli", ultima prova del Campionato italiano di enduro, ha ringraziato il sindaco di Taggia, Mario Conio e la sua amministrazione.



"Un grazie a cui siamo sicuri si uniranno tutti i partecipanti e le persone che hanno offerto il loro contributo alla manifestazione. Un grazie per averci concesso le aree delle ex Caserme Revelli. Se non fosse accaduto saremmo andati incontro a difficoltà forse insormontabili" - sottolineano dal Moto Club Sanremo, ente organizzatore dell'evento che lo scorso weekend ha interessato Taggia.

"Abbiamo ancora nelle orecchie il rombo di 180 moto, ma stanchi e soddisfatti per l'esito della manifestazione, ci rallegriamo anche per aver riempito alcuni alberghi e fatto conoscere ulteriormente Taggia ed Arma. - concludono - Tuttavia ci preme ricordare ancora come, oltre agli spazi per svolgere gli Assoluti d'Italia, il Comune di Taggia ci abbia fornito una piena assistenza sotto ogni profilo immaginabile".