Post di Toti sugli anziani, PD matuziano: "Dovrebbe chiedere scusa per quanto scritto"

“Il PD di Sanremo si vergogna di avere un presidente della Regione che perde tempo a scrivere su facebook che la maggior parte dei morti per Covid19 sono anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del paese. La loro vita conta quindi di meno?”. È Marco Torre della Segreteria PD Sanremo che interviene a seguito delle dichiarazioni di Toti sugli Anziani.

“È un tentativo maldestro di minimizzare la gravità dei morti per Covid per distogliere l'attenzione dal suo operato inefficace?

Dovrebbe chiedere scusa per quanto scritto e chiedere scusa invece per essersi occupato per mesi della campagna elettorale invece di fare quello che serviva per gestire l'emergenza Covid in Liguria mentre ora ci troviamo con gli ospedali in crisi, senza adeguata assistenza territoriale come per esempio fanno in altre regioni, senza un numero adeguato di personale sanitario. Sanremo inoltre si ritrova di nuovo con un ospedale ormai dedicato solo alla pandemia. Se non fosse per la gravità della situazione oggi Toti dovrebbe dimettersi.

Rimaniamo dopo questa ennesima brutta figura ancora più perplessi che la nostra città che oggi subisce in modo così grave l'incapacità di gestione a livello regionale della pandemia lo abbia invece premiato alle ultime elezioni”.