Formazioni e scenari per il prossimo Derby della Lanterna: Genoa-Sampdoria

Arriva il derby tra Sampdoria e Genoa e per molti tifosi questa è la giornata più rilevante di inizio campionato 2020/2021. La partita sarà in programma il prossimo primo novembre alle 20:45, in diretta dallo Stadio Ferraris che sarà testimone di questo attesissimo derby. Tra le probabili formazioni della Serie A è ancora tutto da vedere ma noi proveremo a capire chi sarà schierato in campo e quali saranno le strategie di gioco.

La Sampdoria

Gli uomini di Ranieri provengono da tre vittorie consecutive con Fiorentina, Lazio ed Atalanta e che, ovviamente, i blucerchiati intendono confermare. Per la Sampdoria potrebbe esserci in campo un 4-4-2 con una certa indecisione tra Keita Balde e Ramirez al fianco di Gabbiadini che, comunque, è in dubbio. Perplessità sulla titolarità di Candreva e Damsgaard anche se presto la situazione potrebbe ribaltarsi per via delle decisioni del Genoa e della situazione Covid che questa squadra sembra essersi finalmente lasciata alle spalle.

Per la Sampdoria troveremo sicuramente Audero in porta, seguito da Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Non ci sono indisponibili o squalificati, né tantomeno contagiati per il momento. Quindi la situazione della formazione della Sampdoria appare questa ma sicuramente potrebbe cambiare a ridosso della partita.

Il Genoa

Quanto al Genoa che ha da poco superato lo scoglio del Covid la formazione potrebbe tornare la solita, con il già apprezzato 3-5-2 ma con un attacco più incerto che mai. Per esempio se Pandev è la certezza rossoblù di questo derby lo stesso non vale per Scamacca, Pjaca e Shomurodov. I tre i contenderanno il ruolo di appoggio in attacco mentre sul centrocampo restano invariate le solite certezze. Le ultime due partite in cui Genoa e Sampdoria si sono affrontate sono sempre andate a favore dei blucerchiati con un 2 a 0 il 14 aprile ed 1 – 0 a dicembre, al turno di andata. Quindi per il Genoa c’è tensione e la formazione sarà caratterizzata da Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pandev, Shomurodov. Incerti anche Zajc e Behrami con Sturaro e forse Bani in dubbio. Males è ancora positivo al Covid per cui, almeno per oggi, non risulterà disponibile per entrare in campo.

Come andrà il Derby: previsioni e pronostici

Siamo giunti al 121 esimo Derby della Lanterna, il 91 esimo nei campionati a girone unico ed il 75 esimo in Serie A. Dopo cinque vittorie inossidabili per la Sampdoria il Genoa dimostra una ripresa nella stagione 2010/2011 ma tutti i pronostici vertono a favore della blucerchiata, anche se le statistiche potrebbero ingannare. Se per la regola dei grandi numeri è molto raro vincere una quinta partita di fila, è vero anche che la entrambe le squadre sono preparate ed in forma per cui questo derby potrebbe riservare interessanti momenti di sport. La sesta giornata di campionato sarà un susseguirsi di emozioni per via del match Fiorentina – Roma che verte tutto a favore della seconda. Si affronteranno anche Napoli e Sassuolo, due squadre che stanno dimostrando il loro valore con poche conferme sì ma del tutto discontinue.