Effetti uditivi dannosi della musica ad alto volume

La musica ad alto volume può danneggiare gravemente il nostro udito. I giovani che si divertono in locali notturni, discoteche, concerti, locali notturni sono esposti a livelli di rumore per diverse ore.

Il volume

Il volume viene misurato dal livello di pressione sonora e viene misurato in decibel. I rumori percepiti dalle nostre orecchie sono la vibrazione della pressione dell'aria sui nostri timpani, che viene convertita in informazione quando raggiunge il nostro cervello. A seconda dell'intensità delle vibrazioni, sentiamo i suoni percepiti come deboli o forti. Se l'energia del suono è più alta, li sentiremo più forte.

Il volume percepibile minimo per l'orecchio umano è di 0 decibel. Possiamo ancora sentire i suoni di 50 decibel, ma da 100 decibel ci sentiamo già a disagio con le nostre orecchie e i suoni di 120 decibel possono essere dolorosi. Non possiamo escludere questi rumori, quindi siamo costantemente esposti all'inquinamento acustico.

Statistiche spaventose

Secondo i sondaggi, ca. Il 16% soffre di ipoacusia. Il 50% dei 12-35 anni è esposto a volumi rischiosi, il 40% a causa dei locali notturni. Coloro che visitano luoghi di musica più di tre volte al mese hanno maggiori probabilità di soffrire di perdita dell'udito. Ascoltare musica a un volume superiore a 85 decibel al giorno per mezz'ora può già causare la perdita dell'udito. Secondo previsioni non molto incoraggianti, entro il 2060, il doppio delle persone negli Usa sentirà peggio di adesso.

La festa è la vita!

Sentiamo la musica ad alto volume su tutto il corpo. Oltre gli 80 decibel, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca aumentano, la pupilla si dilata e la digestione rallenta. Dopo alcune ore in discoteca o in un concerto, si verificano spesso acufeni, udito spento. Nei luoghi musicali, la musica di solito rimbomba a un volume di 80-100 decibel, la distruzione delle cellule ciliate nell'orecchio riduce la

sensibilità dell'orecchio e si verifica l'affaticamento dell'udito. Nel caso di un corpo sano e giovane, l'udito si rigenera in poche ore, fino a 1 giorno, quindi una sola occasione non è un grave pericolo, ma se ascoltiamo musica che rimbomba molto spesso o regolarmente, il nostro udito può essere irreversibile danneggiato a causa della morte delle cellule ciliate.

"Disco ear"

Il termine disco ear viene utilizzato per i problemi all'orecchio causati dalla musica ascoltata regolarmente ad alto volume. Il sintomo più comune è l'acufene, un tinnito che si sente nell'orecchio, o anche nella testa, da una fonte esterna. Può essere ascoltato in modo permanente o occasionale. Può essere come un

rombo, un suono simile all'increspatura dell'acqua, un anello, un segnale acustico... ecc. percepito anche, che di solito si verifica in un ambiente tranquillo. L'acufene interferisce con la concentrazione, impedisce un sonno ristoratore e può causare mal di testa. Molti musicisti si rivolgono al medico con tali lamentele. Anche l'ascolto di musica ad alto volume attraverso le cuffie danneggia l'udito.

La musica meravigliosa

Non dobbiamo rinunciare ad ascoltare la musica o un concerto della nostra band preferita, ma prendiamo sul serio gli effetti negativi del rumore! La musica ascoltata al giusto volume in un ambiente con un'acustica ottimale fa bene al nostro corpo e alla nostra anima.

Musicisti con problemi di udito

Molti dei musicisti, cantanti e professionisti che li circondano soffrono delle conseguenze della musica ad alto volume di lunga durata, decennale, come l'acufene, la perdita dell'udito o anche la sordità parziale o totale. Alcune star mondiali con problemi di udito:

1. Sting suona musica dal 1977.

2. Ozzy Osbourne - detiene il Guinness World Record per l'urlo più lungo: urla a 105 decibel per 1 minuto e 8 secondi!

3. Eric Clapton- suona musica dal 1962.

4. Phil Collins

5. will.i.am

6. L'attore William Shatner, durante le riprese di un film, è stato esposto a un intenso effetto sonoro che gli ha danneggiato l'udito.

I lavori più rumorosi

• Fabbriche: macchine rumorose

• Costruzione: il martello pneumatico è di 115 decibel

• Corrieri motorizzati: il rumore generato dal flusso d'aria che scorre accanto al casco può arrivare fino a 90 decibel alla velocità di 100 km / h, tollerabile per un massimo di 2-3 ore.

• Intrattenimento: musica ad alto volume

• Aeroporti: il suono di un aereo a reazione è di 140 decibel.

Come prevenire la perdita dell'udito?

Trattamento acustico:

-Non ascoltare musica ad alto volume con le cuffie!

-Non stare troppo vicino agli altoparlanti in discoteche e concerti!

-Indossare tappi per le orecchie speciali nei luoghi di lavoro rumorosi!

-Usiamo pannelli, tende, pannelli fonoassorbenti , tappeti insonorizzati nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre case!