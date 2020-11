Surroga del Mutuo: le migliori opportunità di ottobre 2020 per richiedere la surroga del mutuo

Hai un contratto di mutuo, ma non sei soddisfatto delle condizioni stipulate? Non preoccuparti, esiste una possibilità che fa al caso tuo e potrebbe aiutarti in questa situazione. Si chiama surroga del mutuo o portabilità e ti permette di effettuare il trasferimento da una banca all'altra, nel caso tu ne individui una con condizioni maggiormente favorevoli.

Il Decreto Bersani permette di trasferire il tuo mutuo ipotecacario in un altro istituto, in modo che tu possa concordare una soluzione capace di agevolarti. Ciò permette di semplificare le operazioni da effettuare, senza dover effettuare la cancellazione e poi la nuova iscrizione: si effettua il trasferimento, in maniera totalmente gratuita e priva di spese aggiuntive. La possibilità era già prevista nel codice civile: la novità più grande sta nell'assenza di ulteriori costi; sarà la banca surrogante, cioè quella a cui hai deciso di affidarti per cambiare, a contattare il tuo vecchio istituto e occuparsi della parte burocratica.

Caratteristiche della surroga

Oltre all'istituto bancario, possono essere modificati altri due aspetti fondamentali: il tasso (passaggio da fisso a variabile, o viceversa), l'importo della rata e la durata del mutuo.

Considera che può essere concessa a persone fisiche e giuridiche, per la seconda casa o attività commerciali. Esistono però due criteri fondamentali per richiedere la surroga del mutuo , da effettuare una sola volta: non modificabilità degli intestatari o garanti del mutuo, a cui si aggiunge l'importo del finanziamento, che equivale al debito residuo.

Periodo di incertezza: perché conviene la surroga

Dopo il periodo di incertezza del lockdown, la situazione finanziaria sembra essersi maggiormente stabilizzata. In scenari che cambiano con enorme rapidità, le banche sembrano incentivare la surroga, visti i costi molto ridotti del debito. Si tratta di un momento in cui i mutui hanno tassi ai minimi storici, ideale sia per chi richiede un mutuo a partire da zero, sia per chi sta pensando alla portabilità.

Ti sarai chiesto, in qualità di risparmiatore, quanto convenga la portabilità a livello concreto. Per fare ciò dovrai fare un confronto tra gli interessi a debito del mutuo "in atto" e quelli della banca a cui hai deciso di affidarti. Si tratta di un momento necessario, ma fondamentale per verificare l'effettiva convenienza dell'operazione.

La condizione ideale è quella di un mutuo giovani residuo che si aggira intorno ai 70.000 euro, perché sarà vantaggioso sia per te, sia per la banca. Dovrai comunque dimostrare una certa solvibilità mediante la solidità della tua condizione patrimoniale, non scalfita dall'attuale emergenza sanitaria.

Opportunità per la surroga a ottobre 2020: tasso fisso

Vuoi rimanere tranquillo e optare per il tasso fisso, senza doverti preoccupare delle continue oscillazioni del mercato che, in qualche caso, potrebbero giocarti brutti scherzi?

Per scegliere la surroga con questa precisa formula finanziaria, ti consigliamo di affidarti a Credem e Iw Bank, al momento le due migliori proposte sul mercato. Credem offre la possibilità di ripartizione delle rate (mensili, trimestrali o semestrali), spread al 70% per 20 anni e una finanziabilità fino al 70% del valore dell'immobile. I numeri di questo mese lasciano ben sperare: TAN 0,55 %, TAEG 0,64 %. Iw Bank è un'altra soluzione interessante per il mese di ottobre 2020: per verificare la reale convenienza della surroga presso l'istituto, ti basterà collegarti al sito, dove potrai calcolare in poco tempo il nuovo importo della rata, considerando un TAN dello 0,65 % e un TAEG dello 0,65 %.

Opportunità per la surroga a ottobre 2020: tasso variabile

In questo momento storico in tanti stanno optando per questa soluzione, che si sta rivelando la più conveniente nel breve, ma soprattutto nel lungo periodo. Per te, che hai scommesso sull'andamento dei mercati, con cifre a tuo favore, abbiamo cercato di individuare la miglior soluzione tra le tante proposte, comparando le varie possibilità a disposizione.