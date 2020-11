Sanremo: nuovo Dpcm e chiusura del Casinò, interrogazione dei Consiglieri della Lega

I Consiglieri comunali della Lega di Sanremo, Daniele Ventimiglia e Stefano Isaia, hanno inviato una interrogazione al Presidente del Consiglio, in relazione alla chiusura del Casinò.

“La situazione emergenziale dovuta alla nuova serrata della nostra casa da gioco imposta dal nuovo e schizofrenico Dpcm del Governo Conte – sottolineano i due Consiglieri di opposizione - comporterà sicuramente nuovi e gravi problemi di natura economica che andranno ad impattare negativamente sul nostro bilancio comunale, nonché sui dipendenti stessi, i quali dovranno necessariamente accedere nuovamente alla cassa integrazione”.

“Vogliamo intervenire a titolo costruttivo – proseguono - intraprendendo una strada comune che, almeno sul Casinò, porti tutto il consiglio comunale ad attivarsi con forza e risolutezza tutte le azioni possibili al fine di scongiurare quello che non vorremo mai accadesse. Il nostro deputato, l’On. Flavio Di Muro, ha predisposto un emendamento urgente, al fine di modificare il testo del Dpcm, testo che tra l’altro opera, sui giochi in generale, in maniera molto confusa e deficitaria”.

I due consiglieri, hanno presentato l’interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta di riferire urgentemente in merito alle richieste e a tutte le possibili azioni da intraprendere, in modo da limitare e/o scongiurare pericolosi aggravi di bilancio e per la tutela di tutti i dipendenti.