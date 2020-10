Due testimonial d'eccezione per il Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" di Imperia e per il progetto "Liguria da Film-Mare"

Simone Gandolfo, regista, attore e produttore trova il tempo, nel viaggio tra un set e l'altro, per un coinvolgente messaggio ai giovani disoccupati con la passione per le produzioni audiovisive.

"Il corso PROFILM che rilascerà la qualifica di Film-maker è stato studiato per insegnare a realizzare video di alta qualità, una competenza ormai richiestissima da agenzie di web marketing, da centri di ricerca naturalistica, perfino da wedding planner, agenzie turistiche e immobiliari, grandi aziende e, ovviamente, case di produzione audiovisiva per spot, cortometraggi, serie TV e film".

I partecipanti del corso PROFILM, della durata totale di 650 ore, avranno la possibilità di conseguire anche i seguenti attestati riconosciuti:

– Attestato abilitazione pilotaggio droni in APR classe VL (<25 Kg)

– Attestato corso sulla salute e sicurezza dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) – Rischio basso

Barbara Nani, biologa e fondatrice di "Costa Balenae", racconta la sua esperienza e dimostra il potenziale che la cosiddetta Blue Economy può offrire al nostro territorio.

"Il corso ECOMARINE rilascerà la specializzazione di Accompagnatore di Turismo Marino, finalmente un corso per un mestiere del mare, la nostra risorsa più grande, che risponde all'esigenza degli operatori turistici del territorio" è il commento di Barbara Nani.

I partecipanti del corso, della durata totale di 280 ore, avranno la possibilità di conseguire anche i seguenti attestati riconosciuti:

– Certificazione Pearson della lingua inglese – Livello B2

– Attestato corso di sopravvivenza in mare

– Attestato CEDIP di gestione dell’ipotermia

– Attestato corso sulla salute e sicurezza dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) – Rischio alto

Lo scopo è quello di raccogliere quante più candidature possibile per l'iscrizione ai due corsi, completamente gratuiti che, oltre a far acquisire la qualifica di Regista/Film-maker o la specializzazione di Accompagnatore di Turismo Marino, daranno la possibilità di inserirsi nelle aziende effettivamente operanti nei due settori attraverso stage e tirocini. Aziende che si sono, inoltre, impegnate ad assumere almeno il 30% degli allievi che risulteranno idonei a seguito delle verifiche di fine corso.

I due corsi sono programmati, infatti, per partire nel mese di dicembre e svilupparsi fino alla primavera del 2021, quando il bel tempo consentirà alle aziende partner del progetto di ospitare gli allievi.

Ecco i requisiti per candidarsi:

- Età inferiore ai 30 anni;

- Diploma di scuola media superiore o qualifica triennale (per il corso da Accompagnatori occorre anche l'abilitazione come Guida Ambientale ed Escursionistica oppure la Laurea in scienze ambientali, naturali o biologiche o equipollenti);

- Essere Disoccupato o Inoccupato.

Consigliamo quindi ai ragazzi che sono in possesso dei requisiti di contattare il Centro Pastore e di cogliere questa importante ed interessante opportunità di carriera.

Tutti i dettagli sui requisiti, i bandi e le schede informative sono reperibili sul sito www.centropastore.it e al telefono 0183/76231.

Il Centro è aperto al pubblico dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì.

Nuova scadenza: 30 novembre 2020.