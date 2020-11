Crollo dell'argine a Taggia: viabilità interrotta e case senza acqua, Conio "Ci aspettiamo disagi. Chiedo scusa in anticipo ai cittadini" (Foto e video)

"L'alluvione ha portato un altro gravissimo danno al nostro territorio. - analizza il sindaco Mario Conio - I giardini di via Lungo Argentina erano già monitorati. Per fortuna avevamo già transennato l'area perchè erano stati percepiti dei movimenti. Purtroppo si erano cominciati die lavori per mettere all'asciutto quel tratto di argine per poter fare le verifiche e intervenire ma queste ulteriori piogge e il fenomeno di piena non ci hanno concesso il tempo sufficiente. Stiamo cercando di mettere in sicurezza l'area per vedere domani mattina con chiarezza il da farsi. Interverremo immediatamente perchè è un'area nevralgica della nostra città su cui opereremo con efficacia ed energia".