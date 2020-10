Qual è il miglior frigorifero side by side 4 porte? La guida alla scelta

Se hai deciso di acquistare un bel frigorifero grande e vuoi puntare tutto sul side by side a 4 porte questa guida fa al caso tuo. Infatti ti consiglieremo come sceglierlo e quali sono i dettagli da prendere in considerazione prima dell’acquisto. Stiamo parlando di quello che è comunemente chiamato frigorifero Americano, un elettrodomestico che da anni riscuote un grande successo per la sua ampiezza, lo stile d’arredo e la praticità del “tutto in uno” ideale per chi ha una cucina ampia o una famiglia numerosa. Grazie all’evoluzione in campo tecnologica il frigo americano è oggi dotato di un motore sì potente ma sempre attento all’impatto energetico.

Diverse tipologie di frigorifero Side by Side

Quello americano ha un aspetto che ricorda l’armadio a due ante e ognuna di queste può avere una differente larghezza. Solitamente lo sportello a sinistra è più stretto ed è dedicato al congelatore. I due comparti sono isolati da una parete verticale e nel complesso risulta essere un elettrodomestico largo quasi un metro. Poi è arrivata la versione francese a quattro porte, priva di parete divisoria. Sono frigoriferi molto grandi ma dotati di un sistema di raffreddamento evoluto caratterizzato dalla miglior classe di efficienza energetica. Rispetto a quelli a doppia porta sono leggermente più ampi e sono disponibili in tantissime versioni, anche smart. Difatti troverai anche l’innovativo frigorifero WiFi che ti permette di controllare la temperatura e di connettersi alla rete domestica fornendoti ricette utili, lista della spesa e tantissime altre interessanti funzioni.

Misure e ampiezza

I frigoriferi doppia porta sono la scelta ideale per cucine molto ampie e per famiglie numerose, per le quali un normale frigo non è sufficiente. Per la scelta ti consigliamo di ragionare non solo in base al prezzo o al marchio ma di prendere in considerazione le misure, che variano da brand a brand, le caratteristiche estetiche e la disposizione dei vani interni. Solitamente le misure del frigo a quattro o a due porte sono disponibili in volume e quindi, espresse in litri. Ci sono modelli che partono da trecento litri fino ad arrivare a oltre 450 litri. Quindi come vedi la misura è importante per la scelta. Anche l’estetica conta, soprattutto se hai una cucina impeccabile e curata in ogni dettaglio.

Prezzi e prestazioni