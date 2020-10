Anche i Carabinieri della nostra provincia nell'indagine che ha sgominato la mafia foggiana

E’ stata interessata anche la nostra provincia, con il supporto dei Carabinieri imperiesi, per l’indagine portata avanti dal Ros e dal Comando per la Tutela Agroalimentare di Bari, che ha visto 48 soggetti indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa.

I provvedimenti scaturiscono da un'indagine avviata dopo la cattura del latitante Francesco Russo in Romania e si è concentrata sulle dinamiche criminali riconducibili alla ‘Batteria Sinesi-Francavilla’, nel foggiano in Puglia, organizzazione mafiosa sviluppatasi alla fine degli anni '80.