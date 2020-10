Alluvione su Limone: viabilità e aggiornamenti, strada ancora inaccessibile per i non residenti

In merito al parziale ripristino a partire da oggi della viabilità sulla Statale SS 20, si ricorda che la strada resta ancora inaccessibile ai non residenti dal km 102+700 (all'altezza della Caserma dei Carabinieri di Limone - in via Divisione Alpina Cuneense) e fino al confine di Stato. I residenti, le attività e i cantieri urgenti di messa in sicurezza degli edifici che avessero necessità di transitare lungo quel tratto di strada, potranno fare richiesta di accesso al Sindaco utilizzando l’apposita modulistica scaricabile sul sito del Comune di Limone: www.comunelimonepiemonte.it.

"Nel documento si dovranno indicare indicare i propri dati, le motivazioni della richiesta e i giorni in cui si effettuerà il passaggio. - ricordano dal Comune di Limone - Nel caso di lavori edili urgenti, andrà riportato anche il cantiere di riferimento. Il modulo andrà inviato all’indirizzo poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it. Sarà cura dell’ufficio di Polizia locale e del Sindaco valutare la richiesta in base all’effettiva urgenza e rilasciare ai richiedenti l’autorizzazione di accesso".



"Il transito autorizzato sarà possibile ogni giorno solamente nell'arco orario compreso tra le 7 le 19. Per motivi di pubblica incolumità, infatti, la strada resterà chiusa nelle ore serali e notturne (dalle 19 alle 7 del giorno successivo)" - concludono.