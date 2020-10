Eventi e vacanze di Natale nella morsa dell’emergenza, a Ponente regna l’incertezza: solo Imperia ha una punto fermo, il 26 novembre saranno accese le luminarie

La provincia di Imperia come, in generale, tutte le località turistiche del nostro Paese, fa i conti con una programmazione natalizia a dir poco incerta. Il nuovo Dpcm e le conseguenti decisioni di Regione Liguria vietano, di fatto, ogni manifestazione e, anche se mancano due mesi al Natale, tutto fa pensare che l’emergenza possa protrarsi anche a ridosso delle festività. Nel Principato di Monaco hanno già definito il progetto per le luminarie (leggi la notizia cliccando QUI) il Ponente, invece, al momento ha altri problemi.



L’alluvione ha messo in ginocchio Ventimiglia che già aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale il progetto per le luminarie natalizie ma ora la città di confine ha altri evidenti problemi.



Problemi che si stanno riscontrando anche a Sanremo: conti difficili da far quadrare con un 2020 che peserà sulle casse del Comune per circa 10 milioni di euro, un passivo importante dal Casinò (meno 4 milioni rispetto ale 2019) e le manifestazioni di Natale ancora difficili dal programmare. Pare che l’amministrazione sia al lavoro sul progetto delle luminarie per poi cercare un’impresa che si faccia carico dell’installazione. Per gli eventi, invece, è ovviamente tutto in stand-by.



Spiazza tutti, invece, Imperia. Nel capoluogo già oggi si sa che le luminarie sono pronte per essere installate e che verranno inaugurate il giorno di San Leonardo, giovedì 26 novembre. “Non si può spegnere il Natale - - il progetto è pronto da tempo e le accenderemo a San Leonardo, tutti abbiamo bisogno di ‘luce’ sotto tutti i punti di vista”.