Trend 2020 eCommerce, i settori più in voga

Una crescita che non ha alcuna intenzione di fermarsi. E, i dati lo dimostrano alla perfezione. Complessivamente, nel corso del 2019, il mercato dell'eCommerce ha fatto un balzo in avanti impressionante, riuscendo a oltrepassare la pazzesca quota di 2 trilioni di dollari.

Tutto merito del fatto che sempre più persone si sono avvicinate agli acquisti sul web e anche perché il mercato cinese e asiatico hanno seguito sempre più tale tendenza. Non è finita qui, dal momento che le nuove opportunità di crescita per le aziende che decidono di creare un proprio shop online, sono particolarmente ampie e variegate, in modo particolare in riferimento agli acquisti che vengono effettuati da mobile.

I trend da seguire: il mercato delle birre artigianali

Ecco un altro settore che, nel corso degli ultimi anni, è cresciuto in maniera pazzesca sul web. Ci sono sempre più piattaforme che si occupano della vendita di birre artigianali di tantissime tipologie differenti sul web ed è un fenomeno da non sottovalutare.

Perché le vendite online sono schizzate verso l'alto?

Il boom degli eCommerce deriva da tanti fattori combinati tra loro. Ad esempio, i clienti hanno la possibilità di effettuare acquisti da casa in modo comodo e pratico, così come c’è la possibilità di individuare dei capi d’abbigliamento oppure qualsiasi tipo di prodotto che, piuttosto di frequente, diventa impossibile rinvenire all’interno dei negozi fisici, anche in riferimento a taglie o particolari versioni disponibili in pochi pezzi o andate esaurite in un determinato store.

Il consumatore risparmia notevolmente soprattutto sui costi di distribuzione, che sono strettamente correlati, invece, al commercio al dettaglio classico. Un altro aspetto da considerare e non sottovalutare, soprattutto nel campo dell’abbigliamento è relativo alla possibilità di eseguire il reso gratuito: spesso e volentieri, capita di provare, ad esempio un vestito, subito dopo averlo ricevuto e notare come non faccia al caso nostro oppure non sia adatto alla propria taglia o ad altre esigenze specifiche. Ebbene, se fino a qualche tempo fa il reso rappresentava una delle principali problematiche degli eCommerce, adesso è stato risolto in modo semplice e pratico.

Il settore del food and beverage

Il settore alimentare è senz'altro uno di quelli che è cresciuto maggiormente online nel corso degli ultimi tempi. Una spinta importante è arrivata senz'altro anche dal lockdown e dalle altre misure restrittive che sono state prese per rallentare i contagi da Covid-19. Un ambito che risente del grande sviluppo di applicazioni che offrono la possibilità di prenotare delle consegne a domicilio di cibo, ma anche della realizzazione di motori di ricerca sempre più elaborati e potenti, in grado di garantire l’individuazione rapida e semplice di locali e ristoranti, grazie ad un notevole miglioramento della funzione di geolocalizzazione.

Il settore dell'arredamento e quello della moda

Il mondo degli eCommerce sta portando affari d’oro anche al campo dell'arredamento, ovvero un altro di quei settori che stanno riuscendo a sfruttare in maniera ideale la crescita degli acquisti online. Un aumento del 29% negli ultimi anni che è legato anche ad un uso sempre più ampio della realtà aumentata, così come dal fatto che sono state sviluppate tante app che consente di dare un’occhiata virtuale a mobili e complementi d’arredo, ipotizzandoli all’interno della propria abitazione e capendo che effetto sono in grado di donare. Il tutto, ovviamente, prima di acquistarli.