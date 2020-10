Ecco la giunta regionale Toti-bis: gli assessori della nostra provincia sono Piana, Berrino e Scajola (Video)

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato questa mattina la composizione della nuova giunta.

Gli assessori della provincia di Imperia saranno: Alessandro Piana, Gianni Berrino e Marco Scajola. Berrino e Scajola manterranno le rispettive deleghe assegnate anche per la loro prima tornata in giunta: Lavoro, Trasporti e Turismo per Berrino, Urbanistica, Territorio e Demanio per Scajola.

Piana, new entry, avrà le deleghe all'Agricoltura, al Territorio, ai Parchi e alla Promozione del Territorio.

“Una giunta in continuità con la precedente, con molti assessori e consiglieri premiati da un grande successo di preferenze ed è giusto che i cittadini trovino i loro rappresentanti” ha commentato Toti nell'annunciare i nomi.



Gli altri componenti della giunta sono: Andrea Benveduti (Sviluppo Economico, Industria), Simona Ferro (Organizzazione della Regione, Bambini e Tutela degli Animali), Ilaria Cavo (Formazione, Cultura e una parte di Politiche Sociali), Giacomo Giampedrone (Protezione Civile).

La delega alla Sanità resterà, per il momento, al presidente Toti.

Il governatore Toti ha anche annunciato che la presidenza del consiglio regionale resterà alla Lega.