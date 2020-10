Il Natale è la festa della luce. A casa e in città: "lights that speak”

Chi addobba l’albero natalizio e accende le luci in anticipo è più felice. Questo sostengono gli psicologi, che notano come decorare l’ambiente in cui si vive metta di buon umore. Perché quindi non ricreare nelle vie delle città la stessa calda atmosfera? La giusta illuminazione renderà unico il Natale e le festività invernali, trasformando ogni ambiente in un luogo accogliente e speciale.

Per Tatì Creations Italia la luce non è semplicemente luce. È il mezzo che ogni giorno usa per comunicare con il mondo che ci circonda e per veicolare la sua brand identity a 360°. Il motto aziendale è proprio “lights that speak”, “luci che parlano”: le parole non servono quando è la luce a farlo.

Il simbolismo della luce ha da sempre ricoperto un ruolo importante nella storia dell’umanità: già Dante nella sua Divina Commedia faceva riferimento alle stelle e al loro significato correlato alla luce. Si rivolgeva alle stelle come punto di riferimento e di ancoraggio, qualcosa a cui aggrapparsi nel momenti cupi e a cui rifarsi quando si gode di un momento di gioia e serenità.

Allo stesso modo le luminarie assumono il loro più importante significato e la loro massima bellezza solo nel buio della notte, avvolte da un’atmosfera magica, donando alle città incanto.

Tatì Creations Italia realizza luminarie dal 1975, sempre in modo artigianale. Le installazioni realizzate in questi 45 anni intendono veicolare un’idea, un concetto e un progetto ben pensato: così, illuminare città intere non è semplice lavoro, ma una forma d’arte per esprimersi e farsi conoscere.

Ecco perché ogni anno, alla ricorrenza del Natale, l’azienda si accende di idee e arte. Partendo dal significato intrinseco della luce, vengono realizzate luminarie e installazioni luminose pronte per riaccendere il desiderio di magia nelle persone che durante l’anno viene meno.

In un mondo regolato dalla frenesia, Tatì Creations prova a fermare il tempo e a descrivere il mondo con passione e dedizione: tempus fugit, lumina manent.