Sanremo: da lunedì le seconde e le terze del Liceo ‘Cassini’ inizieranno la dad, il preside Valleggi “Siamo pronti”

Ritorna la didattica a distanza per far fronte al crescente numero di contagi, anche tra gli studenti. Le nuove disposizioni del Dpcm e della Regione Liguria saranno le classi più avanzate delle superiori a sacrificarsi per contenere la diffusione del virus e anche il Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, istituto tra i più popolosi della provincia, si sta organizzando.

Da lunedì resteranno a casa e utilizzeranno la dad i ragazzi delle terze e delle quarte che poi si alterneranno con le quarte e le quinte. Nulla cambierà, invece, per le prime e le seconde. In totale saranno coinvolti nella ‘manovra’ anti covo circa il 50% degli studenti del ‘Cassini’.

“Adottiamo la didattica a distanza per alleggerire la presenza degli studenti a scuola e la loro presenza sui mezzi pubblici - commenta ai nostri microfoni il dirigente del ‘Cassini’, Claudio Valleggi - i docenti sono pronti, hanno fatto un corso di formazione obbligatorio e siamo attrezzati, non siamo più impreparati come quando siamo stati colti di sorpresa a marzo”.