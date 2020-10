Alluvione a Santo Stefano al Mare: somme urgenze per 400mila euro, lavori in corso per liberare dal legname la foce del rio Torre

La situazione potenzialmente più problematica è quella rappresentata dalla foce del rio Torre . Il corso d’acqua era letteralmente invaso da legname che ha creato un tappo. Una criticità che se non affrontata, in caso di mareggiata o ulteriore piena, avrebbe potuto interessare anche la adiacente casa di riposo in quanto il torrente passa sotto l’edificio.

I lavori vengono seguiti in queste ore dal sindaco Marcello Pallini e dal consigliere delegato Remo Ferretti. “Stiamo procedendo coi primi lavori di somma urgenza e si procede per evitare disastri in caso di forte pioggia - spiega il primo cittadino - sono cominciate le procedure per poi agire anche sulle spiagge. Su queste, grazie ai volontari e al coordinamento del consigliere Ferretti si sono già tolte plastiche, bombole e quant'altro di pericoloso”.